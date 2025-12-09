出國真的有比國旅便宜？一票人揭「1關鍵」

近期一名母親在網路社群發文，質疑「出國比較便宜」的說法是否屬實。她表示計算護照、機票、住宿、餐飲及伴手禮等費用後，懷疑每人沒有1萬元是否能夠出國旅遊。這番言論立即引發網友熱烈回應。

支持出國較便宜的網友紛紛舉例，有人表示去泰國六天五夜不到3萬元，相較墾丁同級飯店更為划算。另有網友分享在三亞住宿含早餐一晚僅需台幣1400元，設施包含健身房和泳池。一家三口前往沖繩9天含自駕租車，總花費約5萬元，若在國內旅遊，光是9夜住宿費可能就要5萬元。

然而部分家長認為，出國便宜主要適用於單身或夫妻兩人，若帶著孩子出國，整體花費將大幅增加。有家長直言，一家四口出遊的費用考量與單身者完全不同。

