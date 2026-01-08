出國秒認台灣人撇步！她曝「1配件」國外超少見網共鳴

生活中心／饒婉馨報導

台灣被稱為「手搖飲王國」，飲料不僅街頭人手一杯，連周邊配件也跟別人不一樣。隨著環保觀念普及，許多台灣民眾出門都會帶上飲料杯套。近日就有女網友分享，她到日本、南韓旅遊時，發現當地人幾乎不用杯套，只要在街頭看到有人拎著杯套，不必開口就能百分之百確定對方是「台灣人」，意外成為國外認親的神奇小物。





只有台灣人愛用？她遊日韓靠「1配件」秒認台灣人曝：出門沒帶會心慌

許多台灣人現在出門都習慣帶飲料提帶，就不用多花錢買塑膠袋。（示意圖／民視新聞、Dcard）

廣告 廣告





一名女網友在《Dcard》發文提到，最近去日韓兩地旅遊時，觀察到一個有趣的現象。她表示，「只要有用杯套的人大部分都是台灣人哈哈」，當地人買飲料多半直接手拿，很少看到有人使用飲料杯套，反觀台灣遊客，幾乎每個人都會隨身準備。原PO甚至開玩笑說，現在去國外「都用這個方法找到台灣人」。她也好奇，這是不是因為台灣的手搖飲文化太盛行，才讓大家養成了這種獨特的環保習慣。網友還觀察到另一個配件差異，那就是「手機背帶」；她發現南韓女生很少用，但是日系穿搭偶爾會看到，不過也很少真的在日本女生身上看見這個單品。





只有台灣人愛用？她遊日韓靠「1配件」秒認台灣人曝：出門沒帶會心慌

網友在國外一拿出杯套時，就被老闆認出是台灣人。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，許多台灣網友留言「上次在韓國買果汁，買完拿出杯套要裝，老闆娘立刻說Taiwan！覺得超有趣」、「因為杯袋就是台灣人發明的吧，外國人根本不太知道這種東西，手機背帶我也有發現，另外還有保溫瓶吧99%台灣人」、「是！之前去日本時帶星X克那個杯套，被日本星X克店員說很厲害」、「之前看到有網友說，在日韓看到用飲料杯套還有拿保溫杯的蠻大機率是台灣人」，原PO進一步直言，「確實現在出門真的還會檢查有沒有帶杯套哈哈哈哈，不想多花錢買袋子的心」。

原文出處：只有台灣人愛用？她遊日韓靠「1配件」秒認台灣人曝：出門沒帶會心慌

更多民視新聞報導

她2年級揭「九九乘法」玄機！管碧玲：3教授都不知

LINE「見1幕」他苦笑：以為被封鎖！全場爆共鳴：習慣了

國軍招募跟上新時代！Threads上「陸巡」圈粉無數

