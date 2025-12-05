出國血拚帶「這些東西」回國有限量！超量最高罰300萬

每年7、8月是國人出國旅遊旺季，不少人趁機血拚國外熱門的保健食品、成藥、醫療器材、保養品回國，有的是自己用，有的是幫親友購買，攜帶這些「戰利品」入境都有限量規定且不能轉賣，超量或轉賣都會違規，罰款最高上看300萬元。

食藥署副署長林金富表示，民眾從國外購買食品、藥品、醫材、化妝品回國，如果數量超過法規限制，或是轉售他人，不論是透過網路或私下交易，都會違反《食品安全衛生管理法》、《藥事法》、《醫療器材管理法》等規定。

廣告 廣告

不能轉賣他人 豬肉絕不能入境

就以食品來說，食藥署食品組副組長蕭惠文強調，攜帶食品入境要避免違規，最重要的原則是有限量、不能賣，賣給他人會違反《食品安全衛生管理法》，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

攜帶包含保健食品在內的各種食品入境的限量規定：

錠狀、膠囊狀食品：每種至多12個包裝（瓶、盒、包、袋、罐），總計不得超過36個包裝（瓶、盒、包、袋、罐）。

其餘一般食品：總價不得超過1000美金，總重量不得超過6公斤。

看更多：因為2塊壽司慘噴20萬！一家飛迪士尼玩3天紓壓 回國竟讓全家人崩潰

林金富提醒，如果攜帶非洲豬瘟疫區國家的含豬肉食品入境，初犯就會被罰新台幣20萬元，第二次被抓可罰100萬元，我國好不容易才從非洲豬瘟疫區除名，呼籲民眾配合防堵。

保險套、隱形眼鏡、衛生棉條 都有限量

另一方面，有些國人會在國外購買貌似是生活用品的醫療器材回國使用，有8種醫材只要數量沒有超過以下限制，可以不用申請核准能攜帶或郵寄入境：

OK繃：合計不超過60片。

液體OK繃：合計不超過4條（罐、瓶、支）。

醫用棉棒：合計不超過200支。

保險套（法規名稱為「衛生套」）：合計不超過60個。

衛生棉條：合計不超過120個。

日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及2種不同度數為限。

矯正鏡片：合計不超過1副。

醫用口罩：合計不超過250個（片）。

看更多：航空公司籲這3個顏色行李箱不要用 超容易搞混

食藥署統計，民國113年總共查到334件未經許可擅自輸入醫療器材案件，112年有363件。食藥署醫療器材及化粧品組專門委員楊怡真說，近年來常見民眾買回國轉賣的醫療器材，包括血壓計、除毛儀、搭配低周波治療儀的電極貼片，轉賣會違反《醫療器材管理法》，可處3萬元以上、100萬元以下罰鍰，都由各地方政府衛生局處開罰。

無藥商執照 賣藥罰200萬

藥品也是民眾常出國採買的東西，攜帶入境的限量規定如下：

非處方藥（指示藥）：每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計不超過36瓶（盒、罐、條、支）。

處方藥者：未攜帶醫師處方箋（或證明文件），以2個月用量為限；有攜帶醫師處方箋（或證明文件）者，不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多為6個月用量。

管制藥品：須攜帶醫師處方箋（或證明文件），不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多為6個月用量，並應避免購買攜帶含我國管制藥品成分藥品回國，且不得從國外郵寄或快遞寄送入境。

一般藥品：應向食藥署申請核准。

看更多：出國血拚注意！這3種東西攜帶過量恐挨罰 最高300萬

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，沒有藥商執照就進口或販售藥品，可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰，如果販售禁藥，可處7年以下有期徒刑。

◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．林金富副署長．楊怡真專門委員．黃玫甄簡任技正

更多健康2.0報導

冰箱有蟲！清潔完還是有蟲跑出來？滅蟲專家教1招有效除蟲

「周休三日」通過門檻！勞動部限期給答案 部長最新回應

2026元旦起買電視免徵貨物稅！買汽機車汰舊換新最高省10萬



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章