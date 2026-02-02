出國血拼小心！隱形眼鏡、OK繃、眼藥水易踩雷 超量、轉賣最重罰200萬

國外採買醫療相關用品要避免踩雷。資料照片



正值學校放寒假，春節假期又即將到來，民眾出國也進入一波高潮。台灣旅客最愛去的日本韓國，總會前往藥妝店採買，但是要特別注意，若採購眼藥水、止痛藥或OK繃等產品，都是屬於「醫療器材」，攜入台灣僅限自用，且有數量限制，若超買或轉售，最高可能面臨200萬元罰鍰。

台北市衛生局提醒，民眾出國買藥要遵循「不超量、不轉售、不代購」的三不原則。依據目前規定，旅客攜帶藥品入境僅限合理自用範圍，且依「入境旅客攜帶自用藥物限量表」有明確數量限制，非處方藥每種最多12瓶（盒、罐、條、支），合計不得超過36瓶；中藥材每種最多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑則是每種最多12瓶，合計不得超過36瓶。

其中，「隱形眼鏡」與「OK繃」屬於醫療器材，也是民眾最常誤觸法規的品項，衛生局指出，具視力矯正功能的隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材，依法僅限取得許可執照的實體通路販售。民眾購買攜帶入境時，單一度數隱形眼鏡最多60片，且每人限同一品牌、至多2種不同度數；OK繃合計不得超過60個（片）。

衛生局提醒，前述藥品入境後僅供個人自用，嚴禁透過任何平台販售他人。若未具藥商資格擅自販售，涉違反《藥事法》第27條規定，依同法第92條可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰；若涉及販售或意圖販售未經我國核准之藥品，更可能觸犯刑責。

衛生局更呼籲，近年已加強監測網路賣場與社群平台，少部分民眾仍誤以為標註「二手」、「代友出售」或「分攤運費」就可規避查處，但只要具備對價關係或陳列販售行為，就有可能構成違法。

