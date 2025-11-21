出國行李箱不用花錢買 辦信用卡首刷免費送

出國旅遊不用花錢買「行李箱」，銀行已準備好各種特色箱型。像是新戶申辦兆豐宇宙明星BT21信用卡，累積刷滿3,888元送BT21酷黑登機箱。中國信託LINE Pay卡首刷888元贈24吋大容量行李箱、永豐保倍卡累積刷滿1,000元入手旅狐24吋箱。而申辦玉山、遠銀、聯邦信用卡，首刷滿額輕鬆成為行李箱「富翁」。

若是尚未擁有或2022年以後皆未持有兆豐信用卡的新戶，透過指定連結申辦e秒Happy鈦金卡、Mega One一卡通聯名卡、e秒刷鈦金卡、利多御璽卡、悠遊聯名卡……等卡片，核卡後30天內累積消費滿3,000元，同時設定電子帳單、以兆豐帳戶扣繳卡費，即贈臺灣吧授權20吋行李箱。新戶申辦「宇宙明星BT21信用卡」，核卡後30天內交易滿3,888元，就能拉著BT21酷黑登機箱環遊世界。

中國信託新戶於12月底前進入專屬頁面申辦「LINE Pay卡」，核卡後30天內累積刷滿888元享「好禮3選1」，其中以24吋大容量拉鍊登機箱最吸睛，其他還有2L無油氣炸鍋或800元即享券等選項。

年底有繳交保費需求的民眾，可經由特定連結申辦「永豐保倍卡」，不僅享有保費1.2%，一般消費最高5倍紅利回饋無上限的權益，新戶核卡後30天內一般消費或於全聯購物累積滿2,000元，或是綁定指定行動支付累積刷滿1,000元，即可入手旅狐24吋拉鍊行李箱，或是臉部按摩器、800元即享券等好禮3選1。

到日本旅遊必辦「玉山熊本熊信用卡」，於日本指定商店刷卡最高給8.5%現金回饋，新戶經由指定網頁辦卡，於核卡後30天內在國內一般消費滿3,999元，不用登錄就能拉走「熊本熊26吋胖胖行李箱」。箱上有熊本熊打呵欠的可愛圖案，陪著卡友一起暢遊日本。

遠銀快樂信用卡、樂家+卡主打家庭客群，新戶在今(2025)年底前透過專屬連結辦卡，核卡後至次月底消費滿5,000元，就能取得24吋多功能小胖箱，也能選THOMSON 2L氣炸鍋或1,000元即享券。聯邦銀行新戶於「線上辦卡」，核卡後30天內交易滿1,288元，即送18吋SECOND MORNING獨家授權行李箱。

