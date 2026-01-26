出國行李總最慢出來？恐是行李箱上「這東西」害的 交通部示警：別再用了
出國旅遊是許多人的樂事，不少旅客喜歡保留行李箱上每一次飛行留下的「託運條碼貼紙」，將其視為旅行的戰績與美好回憶。然而，交通部26日急發文示警，這個看似充滿紀念意義的小習慣，很可能成為你下一次旅程的惡夢，導致行李延誤甚至「迷路」。
為何舊貼紙是隱形殺手？
交通部在官方臉書專頁指出，現代機場的行李輸送系統高度自動化，主要依賴「自動行李分撿系統」運作，該系統透過360度掃描技術來讀取行李上的條碼，以確認目的地與航班。
如果不撕掉舊的託運貼紙，當你的行李箱進入輸送帶時，機器可能會同時掃描到新舊兩張、甚至多張條碼，一旦機器讀取到上次或上上次飛行的舊資訊，就會產生判讀錯誤。
3種可能的慘痛後果
交通部進一步列出不撕貼紙可能導致的3大風險：
1.送錯航班
系統誤判舊條碼，將你的行李送往錯誤的飛機或目的地。
2.被踢出輸送帶
因為系統無法辨識究竟該依據哪張條碼，行李會被自動剔除，轉為耗時的人工處理。
3.無法準時抵達
由於上述的誤判或人工處理流程，行李極可能趕不上你的班機，導致「人到了，行李還沒到」的窘境。
官方呼籲：忍痛跟舊貼紙說再見
為了避免美好的旅程因為行李問題而掃興，交通部強烈建議旅客，在辦理登機託運前，務必檢查並清除箱體上的舊條碼貼紙。交通部提醒，「為了確保您的愛箱能準時出現在轉盤上，請忍痛跟舊貼紙說再見！」
