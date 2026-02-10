出國行李規定懶人包：行李箱尺寸限制為何？哪些東西不能託運？出國帶錢超額會被沒收？

出國行李規定你清楚嗎？不少民眾會在春節連假安排一趟國外旅行，享受悠閒渡假的氣氛，但一說到事前的行李準備，相信大家或多或少都感到困擾。究竟出國行李箱尺寸、重量限制為何？行動電源能不能託運？哪些物品無法帶上飛機？出國帶現金有限多少嗎？哪些戰利品入境台灣小心挨罰？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！

出國行李規定包羅萬象，收拾行李時建議多加留意哦！（示意圖／Getty Images）

行李箱尺寸限制、重量為何？

行李箱尺寸與重量限制，會隨著航空公司和飛機艙有所不同，Yahoo新聞編輯室以國人較常搭的中華航空、長榮航空、星宇航空的「經濟艙」為例：

中華航空

託運行李：每位旅客可託運的行李件數，依航線及訂位艙等不同，請見下圖；每件行李重量限制為23公斤。

華航經濟艙依航線及訂位艙等可帶行李數量。（截圖取自／中華航空）

長榮航空

星宇航空

哪些行李不能託運？

一般來說，航空公司對於行李遺失、損害、遲延，是依符合現行國際航空法規的「應負權責範圍內」，予以有限責任的賠償；簡單來說，旅客若不幸遇到行李損失，獲得的賠償有其上限。因此，長榮航空呼籲，勿將貴重物品、重要文件、金錢、易碎品、易腐品放入託運行李中。此外，根據規定，打火機、電子煙、行動電源等產品也無法託運，可以攜帶上機但產品規格須符合航空公司要求。考量各家航空公司規定不盡相同，建議搭機前，進入華航、長榮或星宇的官網，進一步確認呦！

以下列舉常見的禁止託運物品，提供大家參考：

違禁品

炸藥、槍械武器、煙火、照明彈。

保險箱／盒內含鋰電池、煙火產品。

煤油、煤油爐、煤油電暖爐。

壓縮氣體（易燃、不可燃的或有毒的），例如丁烷、丙烷、水中呼吸器氣瓶、打火機燃料、補充劑、瓦斯、液化氮。

氧化物，例如漂白粉、過氧化物、工業用雙氧水等。

易燃液體，例如油漆、粘合劑、汽油、煤油。

易燃固體，例如非安全火柴、硫磺、炭。

行動抑制設備，例如防狼噴霧器、辣椒水、電擊棒、催淚瓦斯等。

劇毒藥品，例如砷、氰化物、殺蟲劑。

放射性物品。

腐蝕性物質，例如水銀（可能包含在溫度計或血壓表中）、濕電池、鹽酸。

任何在飛行中可能造成危險的其他物質，例如磁化、攻擊性、刺激性物質、具防盜裝置之公事包或小型手提箱等。

所有小型鋰電池動力個人代步工具，例如浮力滑板、獨輪車、電動平衡車、電動滑板行李箱等。

無上蓋保護的電熱式或電弧式打火機、藍焰打火機、防火打火機。

行動電源、藍牙耳機

華航、長榮、星宇均明定，行動電源不能託運；不過在符合數量、容量與特定保存條件下，旅客可以將行動電源攜帶上飛機。友善提醒，不少人會把藍牙耳機放到託運行李裡打包，但台灣航空公司最新規定表示，由於藍牙耳機和充電盒內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，請民眾隨身攜帶上機，千萬不要放進託運行李！詳細規範請看：行動電源出國規定懶人包：行動電源可以託運嗎？可以帶上飛機嗎？在飛機上可以充電嗎？

哪些行李不能帶上飛機？

至於手提行李的限制，最常遇到的便是「液狀、膠狀及噴霧物品類」，消毒酒精、化妝水、乳液皆屬之。根據航空警察局「飛航安全須知—禁止攜帶物品」資料，想要攜帶它們上機，不得超過100毫升，並須裝於小於1公升（20×20公分）大小且可重複密封的透明塑膠夾鏈袋內，且每人限帶一袋。若是超過限制就要託運，否則會在安檢站被丟棄。

你可能想問，要是必須攜帶旅行中必要，但不符合前述限量規定的嬰兒（未滿2歲或持有INF票種）奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀與噴霧類物品，到底該怎麼辦？不用擔心，桃園國際機場說明，只要持有相關醫療證明，並於通過安檢線時，向安全檢查人員申報並獲得同意後，就能隨身攜帶上機囉！

此外，基於飛安理由，隨身行李中大多不允許攜帶下列物品，詳細規範仍請參考華航、長榮、星宇官網：

刀具類： 如水果刀、剪刀、美工刀、折疊刀、手術刀、瑞士刀等，具有切割功能的器具，但不包含塑膠安全圓頭剪刀。

尖銳物品類： 像是弓箭、大型魚鉤、長度超過5公分之金屬釘、飛鏢、金屬毛線針、釘槍、醫療注射針頭等，具有穿刺功能的器具。

棍棒、工具及農具類： 棍棒、鋤頭、鎚子、斧頭、螺絲起子、鋸子、鑿子、鐵鍊、厚度超過0.5毫米的金屬尺、攝影機腳架等。可作為敲擊、穿刺的器具。

槍械武器類： 如槍砲、刀械、警棍、警銬、電擊器等，以及各種材質的玩具槍。

運動用品類： 例如棒球棒、高爾夫球桿、撞球桿、滑板、釣魚竿、強力彈弓、觀賞用寶劍、雙節棍等可能轉變為攻擊性武器之物品。

充氣類物品： 包括球類之運動用品或氣球等，欲作為手提或託運行李運送時，皆須事先洩氣，避免因飛行中氣壓的變化影響飛航安全。

其他類：其他經人為操作，可能影響飛安的物品。

出國帶錢限制多少？

按照財政部關務署官網所示，旅客出國攜帶現金有以下規定：

出國買藥數量規定為何？

不少人出國玩時，會購買旅遊地的藥品、衛生棉條、隱形眼鏡，再把這些戰利品帶回台灣使用；但要留意，依據衛福部會同財政部公告的入境旅客攜帶自用藥物限量表，旅客攜帶入境台灣的藥物僅能自用，且數量有所限制，以下列舉常見品項：

非處方藥（含口服維生素等）： 以「原包裝」來計算，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限。

一般處方藥： 無醫師處方箋，以2個月用量為限；有醫師處方箋，不得超過處方箋開立的合理用量，且以6個月用量為限。

管制藥物： 須憑醫師處方箋，並以治療本人疾病者為限，攜帶量不得超過醫師處方箋，且以6個月用量為限。

中藥材： 每種至多1公斤，合計不得超過12種，須檢附醫療證明且不逾3個月用量為限。

中藥製劑： 中藥製劑每種至多12瓶（盒），合計以不超過36瓶（盒）為限，須檢附醫療證明且不逾3個月用量為限。

錠狀、膠囊狀食品：每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限。

特定醫療器材也有相關規定，包括OK繃限量60片、液體OK繃限量4條、棉棒限量200支、保險套限量60個、衛生棉條限量120個、日拋隱形眼鏡單一度數60片（每人以單一品牌及兩種度數為限）、矯正鏡片限量1副、醫用口罩限量250片。要是超出上述數量，就須向食藥署申請輸入許可證，並在入境時向海關申報。

哪些東西不能帶回台灣？

而有些物品在入境台灣時，是連一個都不能攜帶。為了避免努力扛回國的戰利品因為違法被海關沒收，Yahoo新聞編輯室整理農業部防檢署與財政部關務署資料，提醒大家以下食品、物品千萬不要帶進台灣：

鮮果實，水果類、瓜果類、檳榔等。

土壤、附著土壤之植物、植物產品或其他物品。

有害生物或活昆蟲，如病原微生物、蚱蜢、甲蟲、兜蟲（獨角仙）、鍬形蟲等。

列屬禁止輸入疫區之寄主植物或其產品。

列屬禁止輸入之應施檢疫動物和動物產品（如來自近三年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等）。

毒品危害防制條例第2條所列毒品，與非醫師處方或非醫療性的管制藥品。

槍砲彈藥刀械管制條例第4條所列槍砲（如獵槍等）、彈藥（如子彈、爆裂物等）和刀械（如武士刀）。但經許可且有申報者不在此限。

侵害專利權、商標權及著作權之物品。

偽造或變造的貨幣、有價證券與印製偽幣印模。

野生動物活體、保育類野生動植物和其產製品，未經農業部（陸域動物）或海洋委員會（海域動物）的許可，不得進口。其他詳細輸入規定與說明，請參閱寵物通關篇與農畜水產品及食品篇。

出國必看不買清單。（圖片取自／農業部動植物防疫檢疫署）

溫馨提醒，除了上述不得攜帶入境的物品之外，大家在海外購買的戰利品如果總價值超過新台幣3萬5000元，入境時應走申報櫃台主動申報，倘若未申報遭海關攔查，物品將會被沒入。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

