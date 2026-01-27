出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機

mmexport1769552782102

【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家，然而，有些人卻總是遇到行李延誤，導致同機旅客都領走行李了，自己的行李仍遲遲不見蹤影，問題可能出在1個看似無害的習慣。交通部提醒，行李箱上舊的「託運條碼貼紙」要撕掉，以免行李延誤甚至「迷路」。

事實上，桃園國際機場過去就曾呼籲，若民眾取得行李後能儘早清理舊貼紙，保持外觀整潔，不僅能減少行李出錯風險，也能提升整體行李輸送效率，確保行李準確、安全地到達目的地。

交通部強調，許多旅客捨不得撕除舊的行李托運貼紙，此舉恐導致機器掃描時判斷錯誤，萬一掃描錯誤，可能導致行李無法準時跟旅客一起抵達目的地，或因無法辨識而被踢出輸送帶，需透過人工處理，導致等待時間延長，最嚴重還可能被送往錯誤的航班。交通部強調，為了確保民眾的愛箱能準時出現在轉盤上，大家務必忍痛跟舊貼紙說再見。

交通部表示，對許多旅客而言，行李箱上的託運貼紙象徵每次旅行的回憶，實際上將其撕掉才是明智之舉，因為機場的行李輸送是靠「自動行李分撿系統」的360度掃描技術來辨識行李條碼，如果行李箱留著之前旅行的舊條碼，機器在掃描時可能會判斷錯誤，造成系統出錯，導致行李被踢出輸送帶，甚至被送去錯誤的航班。