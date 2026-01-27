出國要注意！避免送中 外交部旅遊警示註記與中國簽訂引渡條約國家

外交部領事事務局長鄭正勇。李佳穎攝



重慶公安局去（2025）年針對民進黨立委沈伯洋成立「分裂台獨」的組織黑熊學院，涉嫌分裂國家罪而立案調查，外界關注中國跨境長臂管轄是否影響國人旅外，外交部領事事務局近期在「旅遊警示網頁」新增是否與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」，供國人參考。

外交部領事事務局旅遊警示網頁新增是否與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」，供國人參考。截圖以柬埔寨為例。翻攝自領事事務局官網

根據外交部統計，目前有67國與中國簽有刑事司法互助協議，另外有62國簽有引渡條約。外交部曾於立法院報告時指出，不能排除中共施壓其他國家，引渡我國人至中國受審的可能性，特別是與中國關係友好密切者，或較可能配合或屈從中國者，抑或對中國依賴較高或有求於中國者。

廣告 廣告

根據美國自由之家（Freedom House）發布的報告，2014年至2024年間共發生1219起跨國鎮壓事件，其中272起與中國有關，占比22%；這些手段包括直接和間接威脅、恐嚇、代理脅迫、技術間諜活動、強迫失蹤及濫用國際刑警組織（INTERPOL）的「紅色通報」等。

外交部領事事務局長鄭正勇今（1/27）日表示，為利旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，若有任何影響國人安全的突發事件，會立即通報外交部發布旅遊警示。

鄭正勇提及，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件包括暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等資訊，也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

現行國外旅遊警示分級表分為四級：「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

更多太報報導

美國批WHO忽略台灣示警COVID-19 外交部：應明白勿刻意遺漏任何國家

新任印度駐台代表國慶酒會首亮相 中英雙語致詞

澤倫斯基點名台灣零件輸俄作飛彈 外交部：歡迎烏克蘭提供具體情資