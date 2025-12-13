出國託運「條碼貼紙」該撕嗎？桃機給解答了 做錯這事行李恐遺失

即時中心／黃于庭報導

疫情過後出國旅遊復甦，部分民眾會將行李箱上的「託運貼紙」當作旅行紀錄，也有人是因為懶得處理，便沒有將其撕下。近日有網友在社群平台表示，「貼紙不撕會送錯」是騙流量的都市傳說，自己每個月飛韓國、日本、泰國，行李也從未弄丟，貼文一出引發熱議。對此，桃園機場解答，舊的託運貼紙確實該撕除。

有網友於社群平台Threads、臉書同步發文，表示自己在機場排隊託運時，聽到旁邊民眾大聲說「貼紙不撕會送錯啦」，他對此表達不解，並說這種騙流量的都市傳說要傳到幾歲。

接著，該網友指出，他每個月都去韓國、日本、泰國，偶爾也會飛香港，行李貼紙照貼、照飛、照回家，質疑要是2025年還會因為貼紙就弄丟行李，「那科技也太鬧了吧」。

貼文曝光後引發熱烈討論，有人直指「這不是都市傳說」；也有網友說，自己曾辦理線上報到及自助託運，家人的行李都很順利通過，只有他的出現錯誤訊息，直到地勤將貼紙擋住，後續才順利完成；更有網友反駁道，地勤最討厭貼滿貼紙的行李箱，容易導致行李被寄到其他國家。

快新聞／出國託運「條碼貼紙」該撕嗎？桃機給正解了 做錯這事行李恐遺失

桃機表示，舊的託運貼紙確實該撕除，若機器判讀受影響，可能導致行李送錯航班。（圖／民視新聞資料照）

根據《TVBS》報導，桃園機場針對此爭議回應，舊的託運貼紙確實該撕除。因託運行李會透過自動分揀系統360度掃描，辨識條碼後再分揀至相應航班櫃位，若舊條碼未撕除或貼紙過多，機器判讀將受到影響，可能導致行李送錯航班。

此外，桃機也提醒，旅客應注意其他可能影響行李運送的問題，包括行李保護套鬆脫，導致機器無法掃描行李條碼；或是行李綁帶、吊牌脫落或過長，影響輸送設備運行及誤判行李尺寸等。

