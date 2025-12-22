出國護照遺失怎麼辦 旅遊達人教「先拍下條碼頁」

年底不少民眾規畫出國行程，一名旅遊網紅拍片分享實用小撇步，建議民眾出國前先將護照條碼拍照留存，一旦在海外不慎遺失護照，這個條碼可提供護照持有者的個人資訊，可以協助加快補辦流程，相關建議吸引4萬多名網友討論狂讚。

旅遊網紅瓦萊麗（ Valerie Stemper）在IG上拍影片分享，大家出國旅遊前，可以打開護照最後一頁，把底部的條碼拍照保存，如果不幸遺失護照，這個動作將能大幅加快補辦護照的流程。

影片吸引4萬多人點讚收藏，有網友好奇這個條碼為何能加快補辦護照的流程，美國線上工具中心解釋，護照條碼包含護照持有者的所有個人資料，當護照被掃描時，系統就會讀取這些資訊，讓邊境管制人員及相關單位能迅速調出並核對你的姓名、國籍及護照號碼等資料。

至於台灣護照，條碼位於個人資料頁最下方的2行英數字組合，看似像亂碼，其實就是護照的機讀區，已濃縮載入所有個人基本資料。

另外，根據外交部官網說明，台灣人在海外遺失護照時，應先至當地警局報案並取得報案證明，接著填寫護照申請書，備妥身分證明文件與大頭照，親自或委託他人前往就近的駐外館處辦理補發。若因行程緊急、無法等待護照補發，也可先申請「入國證明書」，持該文件搭機返台，回台灣後再補辦護照。

