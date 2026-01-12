出國變便宜？航空業競爭白熱化「機票會降？」 長榮總座給答案

記者李育道／台北報導

長榮航空今日舉行媒體茶敘，會中總經理孫嘉明公布去年營收達2203.33億元、創歷史次高，並宣布今年航線布局將持續擴張，包括7月暑假預計開航桃園直飛華盛頓D.C.，同時加密日本、韓國與東南亞多條熱門航線。此外，談及今年各大航空不斷括線、添購新機，機票價格是否上漲或是調降，對此，孫嘉明預估平均票價差異不大。

孫嘉明表示，目前歐美、澳洲的高艙等旅客比例都很高，日本東京、大阪等大城市的高艙等需求也相當強勁，整體需求表現不錯。隨著高艙等比例逐年提高，他預估今年整體平均票價差異不會太大。

廣告 廣告

長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者李育道攝影）

他指出，今年各家航空公司陸續交機、擴張航網，市場競爭勢必更為激烈，但以長榮來看，高端旅客占比仍然偏高，包括商務艙與豪華經濟艙，票價預估不會掉，顯示高艙等市場仍具支撐力。

至於經濟艙，他說座位數最多的仍是經濟艙，而經濟艙與季節性旅遊關係較大，會隨著旺淡季做一些調整。不過從整體結構來看，高艙等比例越來越高，因此即使經濟艙有季節性變動，平均票價的差異仍不會太大。

談及開拓新航點或是減班，孫嘉明表示，長榮航空沒有什麼航點要減班，現在只是飛機不夠，長短線有不同旅客組合，西班牙、印度、赫爾辛基都在評估中，希望業績持續成長。

更多三立新聞網報導

長榮航不只日韓大增班！孫嘉明揭「今年最大亮點」：7月暑假直飛華盛頓

運將「便當盒丟行人專用垃圾桶」被檢舉罰6千元 使用陷阱曝光

獨家／墾丁「真要沒落了」？觀光人次暴跌、房價遭妖魔化…理事長揭現況

暖暖包用完怎麼丟？全台唯一1縣市「要回收」神級用途曝光

