出國買伴手禮小心！帶１超夯零食回台恐被罰３萬，網友嚇：以為加工過可以

出國旅遊風氣盛行，不少民眾喜歡從海外帶回當地特色零食與親友分享，然而看似無害的加工食品，卻可能觸犯我國動植物防疫相關法規。近日有網友分享從泰國返台的經驗，差點因為攜帶當地熱門的雞皮餅乾而面臨高額罰款，所幸及時主動申報才免於受罰。根據動植物防疫檢疫署規定，違規攜帶含禽畜肉類成分產品入境，最重可處100萬元罰鍰，提醒民眾出國採購時務必留意相關規範。

泰國旅遊帶雞皮餅乾回台險被罰

一名網友在Threads平台發文分享，他近日前往泰國旅遊，返台時，在機場入境處查看禁止攜帶物品清單，結果意外發現泰國雞皮餅乾竟然名列其中。然而他與同行友人總共攜帶４包雞皮餅乾，同班機其他旅客也帶了好幾包，若被查獲將面臨３萬元罰款，因此他立即前往防疫櫃檯主動通報，最終順利過關、馬上丟掉，沒有被罰款。事後他在網路上分享這次經驗，提醒即將出國的民眾注意此規定，避免不必要的損失。

網友分享類似出國經驗

文章曝光後，引起關注與討論，網友留言表示：「以為加工過的可以，我筆記起來，嚇死」「我以為只有豬肉水果」「你是好人！馬上分享給泰國連線的同行」「曾經回國入境被狗狗聞到行李中在日本切過哈密瓜的水果刀」。



另外也有經驗豐富的網友提醒：「福岡雞皮餅乾也是喔！之前剛禁的時候不知道，而且日本又是綠色通道，後來看網友提醒才知道」「加工過的海鮮可以，肉類不行」。更有內行人士建議：「去防疫櫃檯自行通報或是怕有問題的拿去詢問，都是Safe的，不要闖關，被狗狗聞到就是罰錢」。

攜帶違禁品入境首犯罰３萬

動植物防疫檢疫署曾在官方臉書進行宣導，指出旅客經常不慎攜帶犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋、含肉餐點等違禁品入境。除了豬肉製品外，所有含禽畜肉類成分的產品都屬於管制範圍。根據相關法規，違規攜帶炸雞皮等禽肉製品入境，初次違反將處３萬元罰鍰，第２次提高至30萬元，第３次最高可處100萬元重罰。

台灣海關禁止入境物品

防檢署公布的禁止攜帶入境物品清單相當詳細，包括以下幾大類別：

１、豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製品

２、盆栽、土壤、昆蟲、生鮮蔬果、種子

３、活體動物

４、蛋類、鮮奶、未加工的角骨毛皮

５、含禽畜成分的寵物食品

６、動植物用藥品

主動申報會被罰嗎

防檢署強調，民眾返國時若對攜帶物品是否合規有疑問，應主動前往動植物檢疫櫃檯申報。只要配合相關處理程序，即使物品無法攜帶入境，也不會面臨罰款。此外，民眾出國前可先加入防檢署官方LINE帳號，透過輸入關鍵字的方式，即時查詢各項產品的詳細攜帶規範，避免因不了解規定而觸法受罰。

▲有些食物不能帶入境，否則會被罰錢。（圖片來源：動植物防疫檢疫署）

桃園國際機場

網址：https://www.taoyuan-airport.com/quarantine

動植物防疫檢疫署

https://www.facebook.com/share/p/1C6bD18Xak/

