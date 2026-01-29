出國買伴手禮小心！帶１超夯零食回台恐被罰３萬，網友嚇：以為加工過可以
出國旅遊風氣盛行，不少民眾喜歡從海外帶回當地特色零食與親友分享，然而看似無害的加工食品，卻可能觸犯我國動植物防疫相關法規。近日有網友分享從泰國返台的經驗，差點因為攜帶當地熱門的雞皮餅乾而面臨高額罰款，所幸及時主動申報才免於受罰。根據動植物防疫檢疫署規定，違規攜帶含禽畜肉類成分產品入境，最重可處100萬元罰鍰，提醒民眾出國採購時務必留意相關規範。
泰國旅遊帶雞皮餅乾回台險被罰
一名網友在Threads平台發文分享，他近日前往泰國旅遊，返台時，在機場入境處查看禁止攜帶物品清單，結果意外發現泰國雞皮餅乾竟然名列其中。然而他與同行友人總共攜帶４包雞皮餅乾，同班機其他旅客也帶了好幾包，若被查獲將面臨３萬元罰款，因此他立即前往防疫櫃檯主動通報，最終順利過關、馬上丟掉，沒有被罰款。事後他在網路上分享這次經驗，提醒即將出國的民眾注意此規定，避免不必要的損失。
網友分享類似出國經驗
文章曝光後，引起關注與討論，網友留言表示：「以為加工過的可以，我筆記起來，嚇死」「我以為只有豬肉水果」「你是好人！馬上分享給泰國連線的同行」「曾經回國入境被狗狗聞到行李中在日本切過哈密瓜的水果刀」。
另外也有經驗豐富的網友提醒：「福岡雞皮餅乾也是喔！之前剛禁的時候不知道，而且日本又是綠色通道，後來看網友提醒才知道」「加工過的海鮮可以，肉類不行」。更有內行人士建議：「去防疫櫃檯自行通報或是怕有問題的拿去詢問，都是Safe的，不要闖關，被狗狗聞到就是罰錢」。
攜帶違禁品入境首犯罰３萬
動植物防疫檢疫署曾在官方臉書進行宣導，指出旅客經常不慎攜帶犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋、含肉餐點等違禁品入境。除了豬肉製品外，所有含禽畜肉類成分的產品都屬於管制範圍。根據相關法規，違規攜帶炸雞皮等禽肉製品入境，初次違反將處３萬元罰鍰，第２次提高至30萬元，第３次最高可處100萬元重罰。
台灣海關禁止入境物品
防檢署公布的禁止攜帶入境物品清單相當詳細，包括以下幾大類別：
１、豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製品
２、盆栽、土壤、昆蟲、生鮮蔬果、種子
３、活體動物
４、蛋類、鮮奶、未加工的角骨毛皮
５、含禽畜成分的寵物食品
６、動植物用藥品
主動申報會被罰嗎
防檢署強調，民眾返國時若對攜帶物品是否合規有疑問，應主動前往動植物檢疫櫃檯申報。只要配合相關處理程序，即使物品無法攜帶入境，也不會面臨罰款。此外，民眾出國前可先加入防檢署官方LINE帳號，透過輸入關鍵字的方式，即時查詢各項產品的詳細攜帶規範，避免因不了解規定而觸法受罰。
▲有些食物不能帶入境，否則會被罰錢。（圖片來源：動植物防疫檢疫署）
桃園國際機場
網址：https://www.taoyuan-airport.com/quarantine
動植物防疫檢疫署
https://www.facebook.com/share/p/1C6bD18Xak/
更多食尚玩家報導
教育部發錢了！「學生符合資格」每月最高可領１萬元，過年前有望收到
LINE Pay付款都沒中發票？竟是載具設定「這步驟」做錯，整年中獎機會都沒了
2026換新鈔時間出爐！一鍵查詢銀行、郵局換錢地點，央行曝新台幣這時將改版
致死率高達75%！立百病毒症狀一次看，醫師曝６招自保：這些東西千萬別吃
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
出國推薦去哪？她籲優先前往「這類國家」還可省錢，網友認同：日韓70歲再去
出國旅遊熱潮再起，如何聰明規劃旅行路線成為熱門話題。知名作家黃大米日前分享獨特的旅遊觀念，主張應該優先前往較遠的國家，並非就近選擇鄰近地區。背後原因曝光後，獲得眾多網友認同，還有人說：「日本、韓國、東食尚玩家 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
北台灣森林遊樂區也賣萌，五隻「森林羽精靈」超Q 這些地方買得到喔！
森林羽精靈-新竹分署提供【旅遊經洪書瑱報導】春節要到了，不妨到森林遊樂區走春，其中北台灣重要的森林遊旅遊經 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2026香港10種推薦玩法大公開！4天3夜行程最受歡迎、新景點玻璃觀景台、全球最大型彈跳體驗與藝文活動超夯
近年去過香港旅遊嗎？2025 年台灣訪港旅客人次近 158 萬，較 2024 年成長約 27%，顯示台灣前往香港旅遊的人數大幅成長；其中過夜旅客亦有約 20% 的成長。這篇文章告訴你，香港 2026 年有什麼新玩法、備受注目的熱鬧活動！欣傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2026寒假優惠全台10家遊樂園一次看！小人國姓名對中本人免費、姓馬免費玩六福村、劍湖山憑截圖享門票買2送1｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是小人國姓名對中本人免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
基隆走住世界舞台400年走春攻略 和平島推雙優惠，這樣可享「好康」！
基隆走春攻略，圖為和平島重要地標之一「等嶼亭」(圖：北觀處提供)【旅遊經洪書瑱報導】「基隆」是許多民旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
奇美「埃及之王：法老」開展 黃偉哲拍KUSO影片邀民眾分享抽門票
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】臺南奇美博物館攜手大英博物館推出的重量級特展《埃及之王：法老》，於1月29互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
神腦新春推「家電安太歲」讓好運從開春一路旺到底！
神腦生活家首創保固「買一送一」，再抽最高 888元神腦幣大紅包欣傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
紐西蘭內皮爾裝飾藝術節2月19日登場！老爺車遊行、特技飛行表演、蒸汽火車之旅、蓋茲比野餐⋯重返1930裝飾藝術年代～
位於紐西蘭北島豪克斯灣（Hawke's Bay）的內皮爾（Napier），是南半球最大的雜交羊毛中心，也是紐西蘭其中一處最大的蘋果、洋梨、核果等出產地區，如今更發展成重要的葡萄酒種植和釀酒產地，在經濟上扮演著重要的角色。然而對遊客來說，這座幽靜的城市是全世界裝飾藝術（Art Deco）和建築愛好者的朝聖之地，擁有獨特且保留完整的裝飾藝術建築街區，讓人彷彿置身於超大型電影布景中！不只如此，內皮爾每年都會舉辦裝飾藝術節（Napier Art Deco Festival），讓所有人重返1930年代，長達4天的活動，整座城市彷彿一場沈浸式的藝術饗宴，令人流連～Yahoo旅遊編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
搶攻高端河輪旅遊市場 可樂旅遊獨家包船「世紀之星號」萊茵河慢遊10月開賣
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
超美！坐著吃熱炒就能被群山環抱的景觀餐廳
《山景餐廳》的景色實在太美了！名字也很直白的就叫《山景餐廳》，餐廳被一大片蒼翠山景環繞，坐著吃熱炒就能享受被大山擁抱的安詳愜意，如此美好享受，真令人回味無窮喲！Yahoo旅遊網友投稿 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大久保麻梨子赴馬祖展開跳島藝術之旅 體驗燒塔節、品嚐美食「佛手」！｜【明星旅遊趣】
日籍女星大久保麻梨子長期深耕台灣演藝圈，實力派演技也曾獲得金鐘獎肯定，近期更在戲劇《靈魂的約定》挑戰「女同志」角色，出色表現有目共睹，事實上，大久保麻梨子時常推廣台灣觀光旅遊，就連YouTube 頻道《大久保麻梨子的台灣生活》也與台灣息息相關，深受粉絲喜愛，前陣子更首次赴馬祖旅遊，體驗離島不一樣的風情。Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
自助餐價錢看結帳阿姨心情？「3菜1飯」竟要115元 民眾傻眼：盤子在吃的
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導自助餐價格向來讓人猜不透，不少人笑稱結帳阿姨的心情決定菜色價格，近日一名女子在清粥小菜店僅夾了三樣配菜與一碗白...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
MITSUI OUTLET PARK台南二期 預定2026年2月開幕、新增約50店舖、交通資訊一次看！
MITSUI OUTLET PARK台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，在2024年2月啟動二期擴建工程，歷時約二年的工程期後，預定於2026年2月開幕，將正式開啟一期+二期的擴大營運。未來二期新增約50家店舖後，全館規模將可達到約240店舖。Yahoo旅遊編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
股海震盪免驚！5檔超抗跌「嚴選ETF」名單出爐 最強的漲幅近16%
台股近期走勢波動劇烈，29日盤中更出現逾500點的劇烈震盪，凸顯資產配置與抗跌標的的重要性。專家建議，透過布局海外ETF，不僅能掌握全球AI關鍵資源，更能為投資組合提供「安全氣囊」，有效提升穩定度。在台股震盪之際，多檔海外主動式ETF展現逆勢抗跌能力，其中主動統一全球創新(00988A)今年以來報酬率達15.87%表現亮眼，主動元大AI新經濟(00990A)亦有9.99%漲幅。海外ETF讓投資人能參與AI軟體巨頭及台股難以觸及的關鍵技術，成為應對市場波動、參與AI長線行情的穩健配置方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
甜點控快衝！實驗系甜點「NIX」把天馬行空變成真實、義大利進口提拉米蘇7-11買得到
NIX 的前身，是不少甜點迷熟悉的團隊「九月」。在累積足夠經驗與風格後，團隊選擇不再停留在既有框架，而是全面轉型，以更具實驗性與策展思維的形式重新出發。品牌名稱NIX來自NOVUS IX，結合NOVUS（新）與IX（九），既是對過去的致敬，也象徵一次徹底的翻新。不同於一般甜點...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰
國外買藥入境台灣，有哪些限制你知道嗎？許多人喜歡在出國時，順道買伴手禮送給親朋好友，尤其前往日本時，橫掃各式止痛藥、眼藥水、保健品的情況屢見不鮮。然而，攜帶這些藥品返台，並不是想帶多少就帶多少，搞錯可是會被沒收甚至挨罰的！究竟國外買藥入境台灣有哪些限制？在國外就醫帶藥返台要注意什麼？藥買太多可以賣給別人嗎？快跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 12則留言
狠愛演解散5年藏內情？牛排突開嗆神回一句 掀50萬人朝聖
百萬YouTuber「狠愛演」由胡椒、牛排與大蛇丸組成，以搞笑、惡搞影片累積人氣，卻在2020年無預警宣布解散，成員們如今也各自在自己的事業蓬勃發展。事隔5年，有網友近日在Threads發文寫下「驚！狠愛演解散」，結果意外釣出牛排神回覆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
人物側寫／民進黨第一代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺
陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人，都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 87則留言
玄彬暴胖14公斤！孫藝真真實反應曝光 狂被讚太帥 羞喊：我很驕傲
韓國男星玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》自開播以來熱度不斷，日前迎來大結局，兩人也接受了韓國媒體的專訪。玄彬為該劇特地增重近14公斤，他表示，觀眾反應非常熱烈，讓他感到相當開心，也難得透露了妻子孫藝真的真實看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言