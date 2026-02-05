出國買伴手禮注意！食藥署曝「1舉動」踩雷 最重罰300萬

生活中心／朱祖儀報導

農曆新年即將到來，不少民眾計畫將出國旅遊，也會帶當地伴手禮回國。食藥署提醒，民眾從國外帶伴手禮回來，須符合限量規定，且僅供個人自用，嚴禁在國內轉售，違者最高可罰300萬元。

食藥署建議，民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，避免買到地雷產品。

食藥署也說，攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定，一般食品價值應在1000美元（約新台幣3.1萬元）以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

食藥署強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，放置於電商平台、社群媒體拍賣，依該法第47條第14款規定，將處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

