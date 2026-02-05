出國買保健品有人挨罰8萬！ 食藥署曝關鍵、去年共罰116件 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

寒假、過年不少台灣人愛往日本、韓國跑，尤其偏好買各種保健食品，但不小心掃貨掃太多，千萬別犯一行為，否則荷包恐縮水！食藥署今（5）日表示，去年就查獲多達116件違規，幾乎都是「民眾自用帶回，轉頭卻上網販售」，其中罰款金額最高的個案，一人就罰了8萬元。

食藥署上午特別提醒，民眾從國外帶回的食品，除須符合限量規定之外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售，包含網路販售。

食藥署食品組組長許朝凱表示，以去年為例，就查獲多達116件違規案件，總共開罰新台幣366.5萬元，其中裁罰金額的最高個案為8萬，該名民眾就是在國外帶回粉狀營養補充品，卻在電商平台進行販售，因為沒有中文標示及沒有輸入查驗許可證明挨罰。

許朝凱強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，不管是放置於電商平台、社群媒體拍賣都一樣，可依法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

只要刊登就構定違規行為！許朝凱說，就算沒有成交，一樣會開罰。且攜帶食品回國時，也有限量，一般食品價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

食藥署另建議，民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

