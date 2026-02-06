出國買免稅品轉售觸法 違規最高罰3百萬

打開購物網站，琳琅滿目的進口零食，標題直接打上「免稅店」字樣；或是臉書社團、網友私下發文揪人一起買，或是代購用Line社群限時連線，異國食品幫你送到家。不過其實以上行為如果沒有經過輸入查驗，就是違法。

民眾林小姐認為，「其實就像你講的，它就是食品，就會有安全性的問題。」

民眾黃同學說：「你就賣到外面，那你賣比較低的價格，那這樣外面的商家就不用活了。」

民眾丁先生表示，「其實周邊案例還是有啊，就請朋友幫忙從免稅店帶一條菸回來或帶酒回來，這種很常見。拿出來賣，它就是失去了這些店家、這些商家應該要被課予這些稅的本來該有的義務。」

廣告 廣告

春節連續假期即將到來，不少民眾計劃出國，但食藥署提醒，只要從國外帶回的食品，價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤，且僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售；光是2025年就開罰了366.5萬元。

食藥署食品組長許朝凱指出，「食藥署與地方衛生局定期於網路巡查，根據食藥署統計，2025年查獲116件違規案件。」

食藥署舉例，有個案在電商平台販售營養補充品，因為販售品項、銷售數較多，就被加重裁處單件8萬元。

另外，民眾應該如何避免買到非合法進口商品？從事5年團購的業者有小撇步。

荳上市集店長曾世偉說：「像我們做比較久，有時候會有一些客人或是有些朋友會請我們幫他賣，他可能去日本玩、韓國玩帶回來的東西，這個我們通常都比較沒辦法。基本上消費者要找合法的店家，他可能做比較久了，然後他可能也比較大間，比較不會去踩雷。」

團爸提醒，認準有繁體中文標示的食物，以及販售業者必須要有食品業者登錄字號，才能保證購買到的食物合法合規、吃得安心。