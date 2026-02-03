出國買化妝品「回台轉賣」恐挨罰！高市衛生局去年共罰逾99萬元

高雄衛生局發現，不少民眾在國外旅遊時購買化妝品，返台後因「買太多」而在網路上轉賣，但此類行為已違反《化妝品衛生安全管理法》，依法可裁處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。

衛生局統計，去年查獲違法販售化妝品共63件，裁處金額合計99萬5000元。衛生局提醒，化妝品須辦理登錄及標示後才可合法販售，網購非合法輸入品安全保障不足，民眾在販售及購買前應審慎評估。

高雄／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

