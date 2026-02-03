出國買化粧品上網轉賣觸法 高雄去年共開罰近百萬元

高雄市衛生局今日表示，近年常見有民眾自國外購買化粧品，回國後放上網路平台轉賣，但依照《化粧品衛生安全管理法》，須辦理登錄及標示才可合法販售，民眾私自轉賣行為可處1萬至100萬元罰鍰。

根據高雄衛生局統計，去年共查獲63件相關案例，裁處金額合計達99萬5千元，其中以化粧水／油及面霜乳液類28件最多，其次為沐浴乳及洗髮乳，此外也包含唇膏、香皂、指甲油等品項。

高雄衛生局強調，民眾在國外自行購買的化粧品並非透過國內廠商合法輸入，若因未注意產品用途、正確使用方式及注意事項等，導致產生刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償，呼籲民眾謹慎購買。

衛生局也指出，依國內法規，玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買以玻璃安瓿為容器的個人自用化粧品，需事先向食藥署申請核准後才可輸入。

此外，衛福部食藥署也曾提醒，除了化粧品外，包含從國外帶回的食品、藥品與醫療器材等，皆僅限個人自用，不得在攜帶返台後自行販售。

至於各項目的攜帶限制，錠狀、膠囊狀食品和非處方藥品等，每種至多12瓶，合計不可超過36瓶；一般食品價值需在1千美元以下（約台幣3萬1600元），且總重量需在6公斤內；OK繃、口罩、日拋隱形眼鏡等「醫療器材」，則以半年攜帶回國一次為限，依品項有不同限制，詳細規定可至食藥署網站查詢。