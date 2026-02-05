出國買化粧品返台轉賣恐挨罰！ 高市去年查獲63件裁罰近百萬

衛生局提醒，民眾若自國外購買化粧品回台並上網轉賣，恐挨罰1萬至100萬元罰鍰。（圖／翻攝自高雄市政府衛生局官網）

近年來台人出國旅遊熱潮不減，海外購物風氣也逐漸增長，但高雄市政府衛生局提醒，如果順手在國外購買化粧品再返台轉售，這樣的行為恐已觸法，依法將裁處1萬至100萬元罰鍰。

衛生局於3日發布新聞稿指出，有民眾自國外購買化粧品回國上網轉賣，已違反《化粧品衛生安全管理法》販售化粧品須辦理產品登錄及產品標示規定，統計去年（114年）查獲違法販售化粧品共63件，裁處金額達99萬5千元。衛生局提醒，化粧品須辦理登錄及標示才可合法販售，網購非合法輸入品安全保障不足，民眾販售及購買前應三思。

廣告 廣告

衛生局表示，若民眾於國外旅行時購買化粧品，返台後在網路平台轉賣，依法違者將裁處1萬至100萬元罰鍰。去年查到違反販售化粧品共63件，以化粧水／油及面霜乳液類有28件最多，累計裁罰共51萬1000元，其次為沐浴乳及洗髮乳共13件，裁罰共16萬元，唇膏、香皂、指甲油等品項也違規。

衛生局提醒，依法玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買玻璃安瓿為容器的化粧品供個人自用，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，向衛生福利部食品藥物管理署申請後才能輸入，且該類化粧品限供自用不得販售，相關專案輸入審查作業時間、所需資料及注意事項，可撥打化粧品諮詢專線02-2521-7350洽詢

衛生局強調，國外購買的化粧品非國內廠商合法輸入，使用前若未注意產品用途、正確使用方式及注意事項等，以致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償，購買前仍應謹慎，以保障自身安全。民眾應謹慎購買並不得違法轉賣，保障自身及他人健康安全。

相關化粧品安全使用認知及選用資訊，可上衛生福利部食品藥物管理署成立「TFDA化粧品安全使用」粉絲團查詢。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停

日本逛UNIQLO小心！「衣褲藏1物」沒注意秒變盤子 幫賊買單還不知

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決