出國買太多化粧品上網轉賣觸法 高市衛生局1年開罰近百萬

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄傳有民眾出國旅遊購買化粧品返國轉售，高市衛生局今(3)日證實，強調一經查獲違反規定，依法開罰1萬元起跳，統計去(114)年就查獲違法販售化粧品共63件，裁處金額達99萬5000元。

高市衛生局指出，疫情後民眾出國旅遊人數成長，帶動購物消費行為增加，高雄市政府衛生局發現，有民眾自國外購買化粧品回國上網轉賣，已違反《化粧品衛生安全管理法》販售化粧品須辦理產品登錄及產品標示規定。

衛生局發現民眾常於國外旅行時購買化粧品，回國後發現採購太多未能使用，習慣進而於網路平台轉賣，依法違者裁處1萬至100萬元罰鍰。

統計去年查到違反販售化粧品共63件，以化粧水／油及面霜乳液類有28件最多，累計裁罰共51萬1000元，其次為沐浴乳及洗髮乳共13件，裁罰共16萬元，此外亦有唇膏、香皂、指甲油等品項。

衛生局提醒化粧品須辦理登錄及標示才可合法販售，網購非合法輸入品安全保障不足，民眾販售及購買前應三思。

此外，依法玻璃安瓿(AMPOULE)容器不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買玻璃安瓿為容器的化粧品供個人自用，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書( https://gov.tw/4bz )」，向衛生福利部食品藥物管理署申請後才能輸入，且該類化粧品限供自用不得販售。

