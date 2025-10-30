出國買彩妝「這類」禁止帶回台灣 海關抓到最高罰百萬

桃園國際機場。（圖／方萬民攝）

近期在美妝保養市場，「安瓶」種類的產品爆紅，有不少台灣民眾出國玩購物時，會想要買一些回台灣使用，但這類安瓶化妝品是不得隨意攜帶入境或進口的。這類化妝品得先向食藥署申請專案許可並於通關時主動申報，否則海關抓到不是沒收丟掉就是退運；而財政部關務署也曾公告，違者最高可罰新台幣100萬元罰鍰。

衛福部表示，民眾自國外帶回來的食品、藥品、醫療器材、化妝品僅限個人自用。其中若攜帶化妝品回國，應留意海關「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定；購買以玻璃安瓶（AMPOULE）為容器之個人自用化妝品，得先向食藥署申請核准後方可輸入。

食藥署補充說明，從國外旅行購買的個人自用化妝品，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，若有違反規定者，依《化妝品衛生安全管理法》第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。至於安瓶類的產品，依財政部關務署公告，違法攜帶入境者可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

除此之外，關務署有詳細列出玻璃安瓶容器化妝品、保養品入關詳細規定，像是民眾因個人自用之需求，旅客自行攜帶輸入玻璃安瓶保養品，得填具「化妝品貨品進口同意申請書」及併附相關資料向食藥署申請專案輸入；攜帶玻璃安瓶保養品入境時，應取得食藥署簽發之專案許可文件，並於入境時主動經由紅線檯（應申報／通關諮詢）檯通關，向海關申報查驗，由海關依食藥署許可品項及數量，辦理徵（免）稅放行，或就超逾許可品項及數量部分辦理退運手續。

至於民眾的申請，食藥署審查程序尚未完成或尚未簽發許可文件，海關難以當場驗放者，會暫時留置於海關倉庫，由旅客本人或其授權代理人入境隔日起一個月內，持海關收據、護照及核准文件辦理提領。

