出國買瘦瘦針 當心減重不成反傷身

醫師提醒，若自行購買「瘦瘦針」使用，缺乏後續醫療追蹤，減重過程反而容易出現偏差。（王家瑜攝）

國人出國旅遊風氣盛行，近期有民眾分享赴日本「掃貨」猛健樂的經驗，引發討論，但此行為不僅可能遭海關攔下，若發生不良反應，得自行承擔風險，恐求助無門。醫師警告，美國相關不良事件通報量兩年間暴增8倍，多半和用法錯誤有關，若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買、施打或調整劑量，減重不成反傷身。

肥胖症專科醫師魏士航引述一項研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統近6.6萬筆資料，發現與Tirzepatide成分（GLP-1／GIP雙重受體促效劑）相關的通報數，從2022年的不到5千件，增加到2024年超過3.7萬件，其中最常見的不良事件是「用藥劑量錯誤」，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，以及施打時程混亂。

另外，民眾攜帶藥品入境僅限個人自用，不得販售，違反者可依《藥事法》處3萬元以上至200萬元以下罰鍰，甚至可能涉及刑責。食藥署也提醒，旅客隨身攜帶針劑產品入境時，應依財政部關務署「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，攜帶醫師處方箋或證明文件，且如發生不良反應，不能適用藥害救濟，需自行承擔風險。

魏士航以社群討論度最高的「猛健樂」為例，台灣與日本的給藥設計不同，若未充分理解劑型差異，自行購買後很容易發生混淆。此外，這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加汙染風險。

另外，魏士航指出，所有GLP-1相關藥物都有明確的劑量遞增機制，每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。

他分享去年發表於國際期刊的臨床案例，一名39歲男性自行購買Tirzepatide針劑，跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進加護病房治療長達25天。

「劑量不足」與「漏打」也是常見錯誤。魏士航指出，雖然不一定立刻引發不適，卻會讓療效大打折扣；對於本身有血糖問題的人，不穩定的給藥也可能導致血糖波動變大。

魏士航強調，瘦瘦針並非保健品，若自行購買、缺乏後續醫療追蹤，減重過程反而容易出現偏差；與其急著嘗試藥物，不如先從飲食選擇、進食節奏與生活作息著手，讓身體先回到相對穩定狀態。