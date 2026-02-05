出國買美食伴手禮 「回台轉賣」最重罰300萬

農曆春節將至，不少民眾計畫出國旅遊，對此食藥署特別提醒，民眾從國外攜帶回台的食品，除須符合限量規定外，僅供個人自用，嚴禁在國內轉售，包含網路販售，違規者最高可處新台幣300萬元罰鍰。據食藥署統計，去年全台查獲116件違規，共開罰366.5萬元。

食藥署今天（5日）表示，民眾計畫春節出國旅遊，並選購當地特色食品作為伴手禮，在選購國外食品前，應了解各國食品安全狀況。

食藥署提醒，攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定，一般食品價值應在1000美元（約新台幣3萬1680元）以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、包），合計不得超過36瓶，並以原包裝為限。

食藥署強調，依《食品安全衛生管理法》規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若將國外的食品拿去販售，如放置於電商平台、社群拍賣，依該法第47條第14款規定，將處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署食品組組長許朝凱表示，去年全台裁處食品轉售共116件，金額達366.5萬元，其中單件裁罰最高為8萬元，該民眾在電商平台販售營養補充品，因販售品項、銷售行為數較多，因此加重裁處。

他提醒，無論是自行從國外攜入，或是從國外寄回台灣，只要沒有經過食品輸入查驗登記，就僅限自用，一旦被查獲沒有中文標示會進一步追查，若沒有食品輸入查驗證明，就會開罰至少3萬元；即使沒有實際售出，只要放上網路有販售意圖就可能受罰。

