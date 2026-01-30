出國賞櫻注意！虎航大規模取消航班 一票人哭了

虎航部分航次停航。（示意圖／東森新聞）





台灣廉價航空虎航今年4到6月飛往日本的航班，包括東京、成田、羽田、仙台跟北海道，不少已經訂票的民眾，不論從官網或第三方購票平台購買，都收到通知班機被取消，感到相當錯愕。

有民眾發文表示，自己要飛北海道，還要再轉往輕鬆看櫻花，現在班機取消，計畫大改，已經訂好的飯店跟行程通通都要重新來過，非常麻煩。

而先前大規模砍班是在2022年，當時國境解封，國人瘋玩日本，而東京、神戶、岡山、名古屋、福岡等航班，也因日本機場人力不足而被取消，當時台灣虎航董事長也親自飛到日本協調航班。此次櫻花季虎航日本航線再度爆發大規模砍班，原因還有待業者回應。

