出國賞櫻熱潮！盤點北半球四大絕美花季 巴黎迪士尼冰雪奇緣世界搶先看
每年3月，北半球準備進入百花齊放的季節，總能興起一股賞花熱潮，特別是櫻花。這股熱潮也延伸至出境旅遊市場，越來越多國人選擇在3到4月之間出國賞花，就連遙遠的北歐國度丹麥，都看得到粉紅色的櫻花海，雄獅旅遊趁勢推出賞花系列商品，搶攻明年的賞花熱潮。
長線旅遊需求暢旺，歐洲成為國人旅遊的熱門選擇，像是遠在北歐的哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約四月中旬，就以壯觀的櫻花大道聞名，逾200棵櫻花樹同時綻放，將公園染成夢幻粉紅世界，還能遠眺港灣與雕塑美景。感受北歐春日的浪漫氛圍，每人最低119,900元暢遊北歐三國，不僅看盡北歐式的櫻花大道美景，也能體驗挪威哈丹格峽灣、索格納峽灣雙峽灣壯麗之美。
美國首府華盛頓也以櫻花聞名世界，每年3月底到4月初都將迎來盛大的櫻花節。在短短兩周時間內，總能吸引數萬名世界各地的遊客，前來朝聖數千棵櫻花樹齊放的壯觀景象。雄獅對華盛頓櫻花節推出專屬的十日遊程，能搭乘華盛頓最高級的賞櫻遊船「波多馬克河遊船」，細細品味櫻花美景、導覽古蹟歷史，也搭配包括美國東岸紐約、費城城市景點及加拿大尼加拉瀑布等行程，每人最低108,900元起。想暢遊美加雙國者，則推薦一覽西雅圖華盛頓大學櫻花飛舞、三大國家公園之10日遊，最優82,900起，刷指定信用卡再折1,000。
以出國賞花的短線旅遊來說，日本或韓國仍是不錯的選擇，根據往年日本櫻前線的預測，日本各地櫻花約在3月下旬陸續開花。以日本而言，除了東京小石川後樂園及新宿御苑，為關東最佳賞櫻地點外，中部及北陸地區則可前往名古屋城、金澤兼六園等地點，都將出現滿滿被櫻花簇擁時的景象，可在其中品味日式古城、莊園及粉色櫻花、翠綠樹葉相互輝映的夢幻情景。
雄獅搭配經典景點規劃「北陸春櫻之旅」，5天行程將造訪金澤兼六園、名古屋城、丸岡城等經典賞櫻名所外，也獨家規劃讓遊客在櫻花樹下野餐體驗，保證入住兩晚萬怡酒店，五日行程每人最低45,900元。
而提到賞花，許多人都會聯想到韓國釜山的賞櫻勝地鎮海，但除了釜山外，韓國濟洲島的山房山，每年到3、4月時，遍地盛開的金黃色油菜花，將構成一幅壯麗景觀，沿著花海中的步道前行，還能遠眺海岸與藍天，展現濟洲島的春日之美。
在濟州島東部，也有春季最受歡迎的賞花之路，可同時欣賞到櫻花的浪漫及油菜花的鮮豔，深受攝影受好者的喜愛。雄獅也推出不同於粉色櫻花的視覺響宴行程「花現濟州五星油菜櫻花好好逛5日」，最低每人18,800元起。
2026年法國旅遊新亮點！歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」正在進行大規模改造，旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於明年3月29日更名為「迪士尼探險世界」， 擴建規模將近一倍，並提供遊客突破故事敘事邊界的沉浸式體驗，首波亮相位於迪士尼探險世界、全新打造的主題園區「冰雪奇緣世界」，旅遊電商平台KKday也預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，每人新台幣3,975元起，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡！
本次巴黎迪士尼樂園擴建最大亮點為「冰雪奇緣世界」，將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事，全新打造的阿倫黛爾王國將真實呈現在遊客面前，包含適合全家同遊的全新遊樂設施、全新日間表演、與安娜和艾莎的皇室見面會，以及與雪寶互動的驚喜時刻，這位深受喜愛的雪人將透過迪士尼幻想工程團隊的「次世代機械人技術」活靈活現登場。北歐風格的餐廳與主題商店也將同步啟用，帶來前所未有的沉浸感與奇幻冒險。
隨著迪士尼經典故事與奇幻傳說不斷在樂園中栩栩如生，巴黎迪士尼樂園的第二座主題樂園「華特迪士尼影城」也將以全新面貌，帶領賓客踏入他們最愛的迪士尼動畫、皮克斯動畫與漫威電影世界，展開難忘旅程。自2026年3月29日起，這座樂園將正式更名為「迪士尼探險世界」，同步開放三大沉浸式主題園區：全新的「冰雪奇緣世界」、色彩繽紛的「皮克斯世界」，以及史詩級的「漫威復仇者總部」。未來，還將新增第四個園區，靈感源自迪士尼經典動畫「獅子王」。
旅遊電商平台KKday預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，讓旅客一次暢遊「巴黎迪士尼樂園」、「迪士尼探險世界」，每人新台幣3,975元起，明年11月17日前可在官方網站預約入場，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡。
隨著2025年即將進入尾聲，KKday也同步上線「年終感謝祭」，即日起至12月30日推出全站95折、App下單限定9折、新客限定89折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送等優惠，消費者還可線上參加「年終旅遊咖挑戰賽」，只要在關卡中上傳指定照片即可破關領好康。KKday也與銀行夥伴推出一系列優惠禮遇，下單刷國泰世華 CUBE信用卡、切換「趣旅行權益」結帳享最高3.3%回饋；刷台新銀行Richart卡切換「玩旅刷」結帳享最高3.3%回饋，12月限時加碼登錄活動滿額可再享2%回饋，合併最高5.3%。
歲末將至，節慶氛圍漸濃。澳門新濠天地呈獻「濠夢聖誕頌」慶祝活動。即日起至2026年1月4日，新濠天地將被裝點成一個洋溢節日氣氛的綜合旅遊休閒度假村。全新開設的新濠天地南門戶外花園於佳節之季化身璀璨的聖誕世界，邀賓客一同敲響聖誕鐘聲。園內最吸睛的13米高金色馴鹿，隨音樂節奏緩緩轉動，猶如精美的超大型音樂盒。花園內栩栩如生的「動感音符小精靈」與新濠天地內正在舉辦的《動競藝境》藝術展覽形成巧妙呼應，靈動神態令聖誕花園充滿生機與活力。
夜幕降臨，粉金色聖誕樹在夜幕中閃亮，與數座3米高馴鹿裝置及星海般的燈光草坪呼應，打造如夢似幻的節日氛圍。每日多場「魔幻冬日泡泡秀」 將在此上演，光影與音樂交織，配以魔幻泡泡特效增添浪漫童話氣息。期間，聖誕老人將神秘現身，與賓客互動，傳遞節日祝福與驚喜。南門戶外花園內設有明信片領取處，賓客可自行領取特色明信片寄贈給親朋好友。
新濠天地金光大道入口處的戶外花園，以反光玻璃幕牆為背景，映襯高達10米的粉金色聖誕樹和巨型馴鹿聖誕球，利用光影與線條表達出現代感十足的設計語言，令無盡的藝術巧思和摩登城市建築風貌巧妙相融，此處亦是「魔幻冬日泡泡秀」的另一演出場地。同樣精彩的還有位於新濠天地東南門全新的戶外花園，創新燈光設計令人矚目 —— 多組 LED 燈柱構築出一條光帶走廊，夜色下宛若流星傾瀉，形成充滿節奏感的光影軌跡。
新濠天地也對室內空間進行精心規劃，節日裝飾及巧思遍佈度假村內多個空間。位於度假村主入口，15米寬的巨型聖誕裝置驚喜亮相 — 高達9米的未來感粉金色聖誕樹與金色的馴鹿相伴而立；「動感音符小精靈」穿梭其間，彷彿在現代感城市建築中闖入了一群來自童話世界的精靈，洋溢著濃郁的節日魔幻氛圍，吸引賓客打卡留影。
