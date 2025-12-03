出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。
雄獅旅遊統計自2023年至2025年花季商品的參團人次，3年間成長達4倍，顯見「出國賞花」已從小眾興趣轉為具規模的旅遊市場。今年雄獅趁勢推出橫跨日韓、歐美與北歐的賞花行程，迎戰2026花季商機。
雄獅指出，短線市場如日韓依舊穩健，但歐美等長線花季旅遊近三年成長約15％，呈現明顯回溫。尤其疫情後民眾旅遊型態更重視季節限定體驗，使歐洲櫻花、油菜花與春季景觀成為新亮點。雄獅預期2026年花季，長線市場將成為推升營收的重要動能之一。
歐洲方面，北歐三國春季受到旅客青睞，像哥本哈根朗格麗尼公園每年4月中旬綻放逾200棵櫻花樹，搭配峽灣行程吸引高端消費族群。雄獅推出最低11萬9,900元起的北歐三國賞花產品，鎖定願意為季節體驗買單的長線客層。美國華盛頓櫻花節同樣是國際旅遊焦點，3月底至4月初吸引全球數萬人造訪。雄獅主推10萬8,900元起的美東賞櫻十日遊，結合波多馬克河遊船與紐約、費城、尼加拉瀑布等城市景點；想跨越美加雙國者則可選擇8萬2,900元起的西雅圖華盛頓大學櫻花與3大國家公園行程，並祭出刷指定卡折1,000元的刺激方案。
短線市場部分，日本仍穩坐櫻花產品主力。根據櫻前線預測，日本各地將於3月底陸續綻放，從東京新宿御苑到北陸金澤兼六園皆為熱門地點。雄獅規劃的「北陸春櫻之旅」5日行程主打櫻花樹下野餐體驗，最低4萬5,900元起，搭配兩晚萬怡酒店，搶攻家庭與輕奢族群。
韓國方面，今年濟州油菜花的討論度明顯升高，山房山與東部賞花路在3到4月呈現大片金黃色花海，加上同區可同時賞櫻與油菜花，成為攝影族群的新寵。雄獅推出「花現濟州五星油菜櫻花好好逛5日」最低1萬8,800元起，以高性價比搶市。
雄獅旅遊表示，花季旅遊具強季節性，且商品更新頻率高，已成帶動第一季至第二季出境市場的重要檔期。今年規劃從1萬多元的濟州，到10萬元以上的北歐、美東等多價格帶產品，目標滿足不同預算與假期需求。隨著2026花季進入倒數，雄獅看好今年從亞洲到歐洲的賞花需求將再創新高，有望帶動公司第一季出境營收明顯成長。
更多壹蘋新聞網報導
秋冬必嚐！全台煙波早堂跨海合作米其林星廚 獨家打造星級雞湯
狗仔直擊｜Lulu陳漢典公費戀愛現場！甜返4千萬婚房（壹蘋10點強打）
獨家｜「Lollipop棒棒堂」成軍9640天阿緯真情流露吐實情 威廉想二度就業遭無情拒絕了
其他人也在看
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 6
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 11
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠價曝
[NOWnews今日新聞]日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間今（3）日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭好行出發吧！跟著人氣親子網紅一起玩出嘉縣新魅力
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局為推廣民眾搭乘台灣好行故宮南院線，邀請兩組知名親子網紅踩線團，「台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
九份山城變身銀白仙境 推薦三大賞芒花目的地！
九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景【旅遊經洪書瑱報導】秋冬是楓芒四射的季節，除了旅遊經 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用
[NOWnews今日新聞]今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
搭機幫帶行李.賣行李空間恐惹禍 旅遊達人曝隱憂
台北市 / 綜合報導 近期網路上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者販售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機。有旅遊部落客發文提醒，有旅客從加拿大搭機回台，因為還有一個行李的額度，於是在網路上發文賣額度，內容寫著「出售行李空間」，並寫上航班飛行班次，註明價格可以討論。表示這樣是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【雙12限時折扣】台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 週前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「峴」上旅展省很大 中越玩5天不用二萬
近年台灣赴越南人次持續增長，看好這一波旅遊熱潮，旅行業者趁勢推出線上旅展，即日起至2026年1月底前，中越峴港5天行程，限量優惠最低16,900元起，直接現省超過5千元。七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿版白雪木花海步道Ｘ純白鞦韆美拍！10大取景範本同賞夢幻落羽松
白雪木,花海景點,落羽松,台中市,台中景點,台中花海,台中白雪木,新社景點,普羅旺斯庭園餐廳 滿版白雪木花海這裡拍！「普羅旺斯庭園餐廳」不僅擁有冬季限定的浪漫白雪木花景，還能將純白鞦韆一同入鏡、同賞夢幻落羽松，快將10大取景範本及賞花情報筆記起來！景點+ ・ 18 小時前 ・ 發起對話
走跳旅遊曼谷幫以一條龍服務與獨家導遊制度 成為團體泰國旅遊推薦的首選
圖▲走跳旅遊（曼谷幫）有自己的專屬培訓車隊，司機素質穩、車況乾淨又新，整趟旅程舒適又安心。(圖/走跳旅遊（曼谷 […]民眾日報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
賣「行李額度」10KG5千元 小心成犯罪集團肥羊
賣「行李額度」10KG5千元 小心成犯罪集團肥羊EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話