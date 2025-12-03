出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍

【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。

雄獅旅遊統計自2023年至2025年花季商品的參團人次，3年間成長達4倍，顯見「出國賞花」已從小眾興趣轉為具規模的旅遊市場。今年雄獅趁勢推出橫跨日韓、歐美與北歐的賞花行程，迎戰2026花季商機。

雄獅指出，短線市場如日韓依舊穩健，但歐美等長線花季旅遊近三年成長約15％，呈現明顯回溫。尤其疫情後民眾旅遊型態更重視季節限定體驗，使歐洲櫻花、油菜花與春季景觀成為新亮點。雄獅預期2026年花季，長線市場將成為推升營收的重要動能之一。

歐洲方面，北歐三國春季受到旅客青睞，像哥本哈根朗格麗尼公園每年4月中旬綻放逾200棵櫻花樹，搭配峽灣行程吸引高端消費族群。雄獅推出最低11萬9,900元起的北歐三國賞花產品，鎖定願意為季節體驗買單的長線客層。美國華盛頓櫻花節同樣是國際旅遊焦點，3月底至4月初吸引全球數萬人造訪。雄獅主推10萬8,900元起的美東賞櫻十日遊，結合波多馬克河遊船與紐約、費城、尼加拉瀑布等城市景點；想跨越美加雙國者則可選擇8萬2,900元起的西雅圖華盛頓大學櫻花與3大國家公園行程，並祭出刷指定卡折1,000元的刺激方案。

短線市場部分，日本仍穩坐櫻花產品主力。根據櫻前線預測，日本各地將於3月底陸續綻放，從東京新宿御苑到北陸金澤兼六園皆為熱門地點。雄獅規劃的「北陸春櫻之旅」5日行程主打櫻花樹下野餐體驗，最低4萬5,900元起，搭配兩晚萬怡酒店，搶攻家庭與輕奢族群。

韓國方面，今年濟州油菜花的討論度明顯升高，山房山與東部賞花路在3到4月呈現大片金黃色花海，加上同區可同時賞櫻與油菜花，成為攝影族群的新寵。雄獅推出「花現濟州五星油菜櫻花好好逛5日」最低1萬8,800元起，以高性價比搶市。

雄獅旅遊表示，花季旅遊具強季節性，且商品更新頻率高，已成帶動第一季至第二季出境市場的重要檔期。今年規劃從1萬多元的濟州，到10萬元以上的北歐、美東等多價格帶產品，目標滿足不同預算與假期需求。隨著2026花季進入倒數，雄獅看好今年從亞洲到歐洲的賞花需求將再創新高，有望帶動公司第一季出境營收明顯成長。

韓國釜山的賞櫻勝地鎮海，每年3到4月都會被「櫻花海」覆蓋，屆時將湧入成千上萬的遊客。雄獅旅遊提供

