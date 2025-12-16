出國賞雪旅客增 航警局提醒防滑釘爪鞋套需托運

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）航警局今天表示，近期出國賞雪民眾增加，安檢大隊從12月起查獲多起旅客因隨身攜帶防滑釘爪鞋套，而被要求拋棄的情況，警方提醒，釘爪鞋套上有尖銳金屬因此僅可托運。

航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守接受媒體聯訪表示，隨著季節轉變，近期出國滑雪旅客增加，除了雪靴之外，部分旅客也會購買防滑釘爪鞋套，但鞋套上有尖銳金屬，可能被轉換成攻擊性武器，屬於危安物品須放置於托運行李內不可手提上機，航警局呼籲旅客，出國時不攜帶危險、危安物品，以減少安檢時間，相關規定可到航警局網站查詢。

廣告 廣告

實際詢問計畫出國旅客，其實多數不知道防滑釘爪鞋套需托運規定，1名女性旅客受訪時就坦言，因為擔心雪地濕滑，出發前特別購買釘爪鞋套，但直到記者詢問才知道不能隨身帶上飛機，以為釘爪鞋套不像是凶器，沒想到在安檢時會被列為管制危安物品。

1名計畫前往日本北海道的男性旅客說，年輕旅客多半較注重穿著美觀與否，可能年長旅客較需要，但是依照他多次賞雪經驗，在雪地走路還是要靠自己小心，防滑鞋、釘爪鞋套等作用其實不大，他也分享其他過來人經驗，不要因為氣候寒冷就把雙手放在口袋內，應該盡量空出雙手，隨時應變滑倒等突發狀況。（編輯：方沛清）1141216