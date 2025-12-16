出國賞雪要注意！ 搭機攜帶「釘鞋套」須放託運行李

北海道近期持續大雪，不少前往日本旅遊的旅客，會加裝防滑裝備。不過，近來流行的一種「釘鞋套」屬於尖銳物品，搭機時必須放入託運行李，否則可能被航空警察要求丟棄。

釘鞋套屬「尖銳物品」須託運 否則恐被要求拋棄

許多民眾趁著冬天前往日本北海道賞雪，為了防滑避免摔跤，民眾會購買雪靴或防滑裝備，而近期流行的一種釘鞋套，可以直接套在鞋上隨時穿脫，非常方便。不過，這種釘鞋套屬於尖銳物品，不能隨身攜帶上飛機，必須放入託運行李，否則經過安檢時，航空警察會要求丟棄。

穿戴式釘鞋套。圖／台視新聞

自12月起，桃園機場航警已查獲多起旅客攜帶釘鞋套的情況。航警局也呼籲，前往賞雪的民眾應事先將釘鞋套放入託運行李，以免到了雪地，缺少必要的安全防護。

桃園／高妍柔 責任編輯／蔡尚晉

