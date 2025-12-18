出國跟團別踩雷！觀光署揭最新名單 39家旅行社解散、12家遭廢照

觀光署公布今年1月1日至12月17日旅行社營運狀況，共39家核准解散、12家遭廢止或撤銷執照。（示意圖／Unsplash）





寒假、春節出遊旺季前夕，交通部觀光署今（18日）公告今年1月1日至12月17日旅行社營運狀況，共有39家旅行社核准解散、另有12家旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照。觀光署提醒，參團務必選擇領有旅行業執照的合法旅行社並簽訂旅遊契約，切勿誤信無合法旅行社背書的網路或LINE揪團，以免權益受損。

觀光署指出，此次公告依《發展觀光條例》第43條辦理，依法已停業或解散的旅行社不得再對外營業。若旅客仍發現相關業者招攬生意，可蒐集廣告文宣、付款紀錄、對話截圖等事證向觀光署檢舉。

此外，觀光署也說明，遭廢止或撤銷執照的業者，多數與旅行業保證金未補足有關。民眾在選購旅遊商品時，除比價外也應確認費用包含項目、是否有自費行程及退費規定，並保留收據與契約文件，降低消費爭議風險。

觀光署呼籲，民眾在報名前可先至觀光署行政資訊網的消保事項專區查詢，確認旅行社是否合法立案，以及相關從業人員、領隊與導遊是否具備合格資格。同時務必與旅行社簽訂旅遊定型化契約，並核對匯款帳戶是否為旅行社名下，以確保自身旅遊權益。

39家核准解散旅行社

犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家、鄉閣。

12家遭廢止或撤銷旅行業執照

全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅、寶鑽、富康、世航、楓蓮、翔展、萬豪國際。

