出國跟團前必看！39家旅行社解散 觀光署曝地雷名單

寒假與春節旅遊旺季即將到來，交通部觀光署18日公告今年旅行業營運狀況，統計至12月17日止，共計51家旅行社出現營運問題，其中39家已解散、12家遭觀光署廢止或撤銷執照。

觀光署依據《發展觀光條例》第43條規定進行公告，強調依法停業或解散的旅行業者不得繼續營業，若民眾發現這些業者仍有營運行為，可檢附相關事證向觀光署提出檢舉。

在39家經核准解散的旅行社名單中，包括犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家、鄉閣等業者。

另有12家旅行社因違規遭觀光署廢止或撤銷旅行業執照，分別為全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅、寶鑽、富康、世航、楓蓮、翔展、萬豪國際。這些業者被處分的主因多為未依規定補足旅行業保證金。

觀光署再次呼籲，民眾千萬不要輕信網路或LINE群組的揪團訊息，這些揪團活動往往沒有合法旅行社作為保障。民眾若要查詢合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區進行查詢確認。

