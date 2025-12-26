出國踢鐵板！她赴韓星巴克「去冰沒補奶」心碎 眾人揭真相：台養出奧客

生活中心／王文承報導

疫情解封後，只要遇到連續假期，不少台灣人便選擇出國旅遊。不過，有些人也逐漸發現，許多在國內被視為「理所當然」的服務，其實並非國際常態。近日就有一名女子分享，她在南韓星巴克點飲料時要求「去冰補奶」，卻只拿到半杯，讓她忍不住感嘆：「真的在台灣被慣壞了。」貼文曝光後，引發大量網友熱議。

一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，自己在韓國星巴克點飲料時，特別詢問店員去冰是否會補豆奶，對方雖然回應「可以」，但實際拿到的飲料卻沒有補奶，去冰後整體容量只剩下半杯，讓她當場傻眼，直呼「整個大心碎」。

貼文一出，立刻引起網友共鳴，紛紛分享自身經驗，「其實大多數國家都是這樣，我朋友去越南點越南咖啡去冰，咖啡只剩三分之一」、「出國都不太點客製化，國情真的不同」、「我今年8月在美國LA、迪士尼、拉斯維加斯、市區Outlet喝了很多杯抹茶拿鐵去冰都有補滿，還都換成豆奶」、「加拿大的也會補滿，我每次點冰焦糖瑪其朵少冰，他們一樣會補滿」、「真的只有台灣才會去冰還幫你加滿」。

也有不少人指出，台灣的手搖飲與咖啡文化長期提供高度客製化選項，從冰塊、甜度到去冰補奶，甚至「少冰也要看起來滿杯」，久而久之，讓部分消費者將這類服務視為理所當然。

不過，另一派網友則認為，這樣的客製化文化也助長了奧客行為，「台灣就是被這些客製化養出來的，奧客太多」、「太多人把方便當隨便」、「台灣人是不是到哪個國家都要用自己那一套？」、「台灣真的奧客很多」、「完全就是被慣壞了」。

也有網友進一步解釋台灣星巴克客製化服務的演變過程，指出，「其實台灣星巴克早期去冰或少冰都是不補的，後來手搖飲盛行，少冰或去冰仍然是滿杯，結果一堆人到星巴克拿到不滿杯就抗議，覺得一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯。最後星巴克才被迫調整政策，少冰或去冰一律補滿。所以現在在台灣喝到去冰還是滿杯的星巴克，真的要感謝前人的奧客。」

