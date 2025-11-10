出國返台注意！「１類化粧品」海關嚴抓要申報，販賣最高罰100萬元

隨著國際旅遊復甦，越來越多民眾出國時會採購保養品和化妝品作為伴手禮。然而，衛福部食藥署提醒，若購買的產品是以玻璃安瓶（安瓿）包裝，必須事先申請核准才能入境，而且僅供自用、不得販售，違反規定者將面臨新台幣１萬元以上、100萬元以下的重罰。財政部關務署也同步公告相關通關規定，提醒旅客務必遵守相關法規，避免因不了解規定而觸法。

化妝品入境規定

食藥署公告指出，國人在海外購買防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等化妝品入境時，必須留意海關「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等相關規定。若是購買以玻璃安瓶為容器的化妝品，供個人自用，必須事先向食藥署申請核准後才能輸入。

違規販賣最高罰100萬元

根據化妝品衛生安全管理法第23條規定，國外旅行購買的個人自用化妝品，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用。食藥署明確表示，違反規定者將處新台幣１萬元以上、100萬元以下罰鍰。此外，國外購買的化妝品因無中文標示，若使用後導致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，消費者需自行向國外廠商求償。

玻璃安瓶入境申請流程

財政部關務署詳細說明玻璃安瓶的入境程序，考量部分民眾個人自用需求，旅客可填具「化妝品貨品進口同意申請書」並檢附相關資料，向食藥署申請專案輸入。不過，該類化妝品僅限供自用，絕不得販售。民眾如需了解專案輸入審查的作業時間、所需資料及注意事項，可撥打食藥署化妝品諮詢專線（02）2521－7350洽詢。

入境申報重點須知

關務署提醒，旅客攜帶玻璃安瓶保養品入境時必須遵守以下規定：

１. 應取得食藥署簽發的專案許可文件

２. 入境時須主動經由紅線檯（應申報/通關諮詢）通關

３. 向海關申報查驗，由海關依食藥署許可品項及數量辦理徵稅或免稅放行



若食藥署審查程序尚未完成或未簽發許可文件，海關無法當場驗放時，可暫時寄存於海關倉庫。旅客本人或授權代理人必須於入境翌日起１個月內，持海關收據、護照及專案許可文件辦理提領手續，必要時可申請延長１個月。

台灣入境免稅額度

在免稅規定方面，旅客攜帶的自用家用行李物品，總價值在新台幣３萬５千元以下者可享免稅優惠。若總價值超出新台幣３萬５千元，超出部分則須依規定徵稅。

▲以玻璃安瓶為容器的化妝品，僅供個人自用，需向食藥署申請核准後才可輸入。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

食藥署

網址：https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t622949

關務署

網址：https://web.customs.gov.tw/taipei/singlehtml/3130?cntId=cus2_175490_3130

