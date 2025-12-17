出國追雪注意了！禁止「攜1物」上飛機 過安檢秒被丟掉

生活中心／彭淇昀報導

不少旅客會在冬季出國追雪，因此為了防滑，會買有爪子的雪鞋或釘爪鞋套等等。不過航警局提醒，釘爪鞋套上有尖銳金屬「僅可托運」，並指出，12月查獲多起旅客因隨身攜帶防滑釘爪鞋套，而被拋棄的情況。

出國追雪旅客注意了，航警局提醒，「釘爪鞋套」屬於管制危安物品，不能上飛機，僅可託運。（示意圖／資料照）

航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守表示，冬季來臨，近期出國滑雪旅客增多，除了雪靴之外，還有不少旅客為了防滑，購買「釘爪鞋套」，但因鞋套上有尖銳金屬，可能被認定具有攻擊性，因此屬於管制危安物品，須放置在托運行李內、不可手提上機。航警局也呼籲民眾行前留意相關規定，避免攜帶危險或危安物品，以免影響通關速度，詳細資訊可上航警局官網查詢。

實際訪問準備出國的旅客，多數並不清楚釘爪鞋套需托運的規定。一名女性旅客表示，因擔心雪地路滑，特地事先購入鞋套，直到被詢問才得知無法隨身攜帶上機，原以為這類用品不像凶器，沒想到在安檢時會被列入管制項目。

另有一名計畫前往日本北海道的男性旅客分享，年輕人可能較重視穿搭，反而是年長者較常考慮使用防滑配備；但依他多次賞雪經驗，雪地行走仍須靠自身謹慎，防滑鞋或釘爪鞋套的實際幫助有限。他也提醒，不要因天氣寒冷就把手插在口袋，最好保持雙手空出，才能在滑倒等突發狀況時及時應對。

