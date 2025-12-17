出國追雪注意！釘爪鞋套列「危安管制品」 未托運恐遭丟棄

不少民眾趁著冬季出國賞雪、滑雪，為了避免在雪地滑倒，會事先購買具有防滑功能的雪鞋或「釘爪鞋套」。不過，航空警察局提醒，釘爪鞋套因附有尖銳金屬，屬於管制危安物品，只能放置於托運行李中，近期已查獲多起旅客因此遭到丟棄的案例。

釘爪鞋套上含有尖銳金屬，具潛在攻擊性，屬於管制危安物品。（示意圖／翻攝自pixabay）

據《三立新聞網》報導，航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守指出，隨著冬季來臨，近期前往海外滑雪、賞雪的旅客明顯增加，除了一般雪靴外，不少人也會攜帶釘爪鞋套以增加行走穩定度。然而，由於鞋套上含有尖銳金屬，具潛在攻擊性，屬於管制危安物品，必須放在托運行李內，否則將無法通過安檢。

廣告 廣告

實際訪問準備出國的旅客，多數人對釘爪鞋套需托運的規定並不清楚。一名女性旅客表示，因擔心雪地濕滑才特地購入鞋套，直到安檢人員詢問才得知無法隨身攜帶，原以為此類用品不具危險性，沒想到會被列入管制項目。

釘爪鞋套上含有尖銳金屬，具潛在攻擊性，屬於管制危安物品。（圖／中央社）

一名計畫前往日本北海道的男性旅客分享，年輕人可能較重視穿搭，反而是年長者較常考慮使用防滑配備，但依他多次賞雪經驗，雪地行走仍須靠自身謹慎，防滑鞋或釘爪鞋套的實際幫助有限。他也提醒，不要因天氣寒冷就把手插在口袋，應保持雙手空出，才能在滑倒等突發狀況時即時反應，確保自身安全。

此外，航警局也呼籲，旅客出國前應事先查詢航空保安相關規定，避免誤將危險或危安物品放入隨身行李，不僅可能被迫丟棄，也會影響通關時間與行程安排，相關資訊可至航警局官網查詢。

延伸閱讀

小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥

卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

北市嚴重火災！露營用品店「整間燒起來」59人急逃