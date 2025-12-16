出國追雪注意! "防滑釘鞋套"禁手提 航警:屬危安物品

生活中心／綜合報導

冬天到了，不少旅客喜歡飛出國追雪，很多人為了防滑，會添購有爪子的雪鞋，或購買「冰爪鞋套」，減少滑倒風險，不過，你知道「冰爪」要放哪個行李箱嗎？桃園機場航警最近查獲多起，遊客攜帶「冰爪鞋套」上飛機，因為可能會造成飛安疑慮，只能全部沒收丟掉。

冬季出國追雪趣，不少旅客專程飛到雪國賞雪、滑雪，但看著雪白世界，厚厚的積雪，行李怎麼帶？除了保暖衣物、雪靴，穿的鞋子如果加裝冰爪該放哪個行李箱？桃機旅客：「不太知道這個（不能放手提行李），不太會買啦，因為自己在雪地走的經驗比較多，你穿防滑的，或是有一些抓地力了，還是會跌倒，在台灣很冷的時候，我們都雙手插口袋嘛，可是在國外，他們手都是放外面的，因為他們會預測，可能會跌倒。」

每年冬天，都有不少旅客喜歡出國賞雪、滑雪。（圖／民視新聞）除了走路手不要插口袋，就像車子進到雪地，要加裝雪鏈，來到雪國，人的鞋子也得裝冰爪，但款式百百種，像是這種套在鞋上的釘鞋套，隨時穿脫很方便，但可別想說一落地就要開始玩，放在手提行李比較方便，你可能在過安檢時，就會被要求拿出來丟掉，因為這是尖銳、金屬物品，會有飛安疑慮。桃機旅客：「只要有尖銳的東西，應該都不行吧，所以（鞋爪）應該是不能（隨身攜帶），會覺得怪怪的，這種東西不太像能當凶器的東西。」

如有攜帶「防滑釘爪鞋」，切記只能託運，不能隨身攜帶上飛機。（圖／民視新聞）有民眾買了但也沒放托運行李，因為對於規定霧煞煞，航警局12月開始已經查獲多起，旅客因為隨身攜帶防滑釘爪鞋套要登機，而被要求拋棄的情形。桃園航警局安檢大隊第一隊分隊長林應守：「冰爪係屬危安物品，必須放置於託運行李內，不可手提上機。」還有市面上很多雪鞋，鞋底直接黏著冰爪，這些鞋子其實上飛機都建議換下來放託運，避免全副武裝飛出國，不只被強迫脫鞋，也因此少了在雪地最重要的防滑工具。

