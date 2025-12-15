出國遇到最崩潰的時刻？大票過來人「點名一事」：頭皮發麻

年底有許多民眾會請特休出國旅遊，不過在海外人生地不熟，難免會碰上意料之外的突發狀況，有網友也好奇「大家出國遇到最崩潰的時刻？」引發許多網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，透露自己曾經不小心把液體的伴手禮放在手提行李，最後全被海關丟掉，讓原PO十分崩潰，對此原PO也忍不住好奇其他網友的經驗談，「大家出國遇到最崩潰的時刻？」

許多網友分享「習慣買完東西就放在飯店房間的角落，最後一天再來整理，結果重複買了一件衣服跟鞋子還有外套」、「樓梯踩空，整個腳踝腫起來，後面行程直接在民宿裡躺著」、「行李遲了五天才送到我在歐洲的住宿」、「在無印良品買了一堆咖哩包放背包，過海關全部丟掉」

「去大阪Check in時發現已預定的地方沒有我的紀錄，然後原來第三方平台自行取消了，然後當日周圍大爆滿超級貴，最後搞了一天才找到新大阪那邊的住宿」、「行李寄放在澀谷的置物櫃，但在車站迷路了花30分鐘才找到」、「熱騰騰的上星期天發生的事，三更半夜預約的送機車子沒來，各上車點的夥伴包含我都崩潰了」。

其中不少網友都有弄丟東西的經驗「把置物櫃鑰匙弄丟」、「搭巴士去富士山，下車之後發現行李還在車上，但是車已經開走了！還好最後有找到」、「蜜月21天，第一天轉機時，手機放在機場充電站忘了拿回來，整整21天蜜月…我都沒有手機可以滑」、「在釜山把手機丟在計程車上QQ 還好最後拿回來了」、「在東京迪士尼把手機遺落在廁所，還好有人撿到送去隔壁店家」、「弄丟鑰匙，真的會頭皮發麻，幸好有找到」。

撰稿：吳怡萱



