出國遇「排泄危機」！羽田二航廁所集體故障 修復無期旅客崩潰

東京羽田機場（Haneda Airport）第二航廈於今（28）日清晨爆發嚴重衛生設施危機。航廈內高達近7成的廁所馬桶沖水系統發生故障，導致大量馬桶無法沖水，對往來旅客造成極大不便。負責營運的日本機場大廈公司坦承，雖然正全力搶修並調查原因，但具體的修復時間目前仍無法確定。

清晨發覺故障 7成馬桶無法沖水

據日本機場大廈指出，事件於今日清晨5時左右由其防災中心通報發覺。經查，第二航廈內共144間廁所中，約有7成出現沖水無法流動的狀況。這項突發的設施問題，使得第二航廈面臨嚴峻的「排泄危機」。

相較之下，羽田機場的第一航廈和第三航廈的廁所功能均維持正常，未受影響。

影響過於廣泛 造成旅客極大困擾

面對這突如其來的狀況，營運公司已在無法使用的廁所前設置人力，引導旅客前往少數仍可正常運作的廁所使用。然而，由於影響範圍廣泛，仍對大量早晨出發或抵達的旅客造成極大困擾。

日本機場大廈表示，目前已著手進行緊急修復工程，並同步釐清故障發生的確切原因。該公司也透露，約5年前也曾因設備故障發生過類似的供水問題。

儘管官方強調會儘速恢復服務，但由於故障範圍之大，截至目前為止，第二航廈廁所的全面修復時間仍是未知數。這項危機處理進度將持續受到往來旅客與相關單位的高度關注。

