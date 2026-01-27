出國過年民眾要當心 申換護照者最晚2/13須領照

（中央社記者楊堯茹台北27日電）農曆春節連假將於2月14日登場，外交部領務局提醒，有出國規劃的民眾應提早確認護照有6個月以上效期，而已申換護照者，則須在最後上班日2月13日前領照。

農曆春節為出國旅遊高峰，領務局長鄭正勇上午於外交部例行記者會提醒，民眾出國前應確認前往國家的簽證及入境相關資訊，以及提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期；而已經提出申換護照者，也務必在春節連假前最後上班日（2月13日）領照。

廣告 廣告

鄭正勇表示，農曆春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，請洽外交部緊急聯絡中心（電話0800-085-095）尋求協助。

此外，有網友在社群媒體Threads發文詢問，赴日旅遊前發現護照被朋友蓋了「吉伊卡哇」的印章，擔憂會影響出入境。

對此，領務局長鄭正勇指出，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

鄭正勇也呼籲，出國旅遊前應購妥海外旅遊保險，應涵蓋有意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務，降低旅外風險及財務負擔。

鄭正勇提到，民眾行前可加入領務局LINE官方帳號（帳號：＠boca.tw）或下載「旅外安全指南」APP，隨時查詢「行前準備」、「旅遊警示」、「急難救助」、「即時翻譯」、「各國資訊及駐外館處」、「出國登錄」及「旅外保險」等各項實用資訊，駐外館處也可立即取得民眾聯繫資訊提供必要協助。（編輯：翟思嘉）1150127