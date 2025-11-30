出國醫美藏風險！醫學會示警「四大陷阱」返台求助案例大增

海外醫療旅遊風潮近年迅速升溫，但相關糾紛也跟著增加。形體美容外科醫學會指出，國人前往海外接受整形療程的案例攀升，一名30多歲日本網紅赴韓國隆鼻，術後卻出現感染、腫脹，當地診所延遲三天才處理；也有台灣女網紅到中國上海施打玻尿酸，術後第三天鼻子潰爛。

近年赴韓醫美國人增5倍 醫學會揭4隱藏陷阱

形體美容外科醫學會表示，若施打玻尿酸手術失敗，可能引發血管栓塞、失明甚至中風等風險。形體美容外科醫學會常務理事邱正宏指出，近一兩年台灣人赴韓國整形的比例大幅增加，將近翻了五倍，若術後出現必須立即處理的症狀，在海外將更難處理。

廣告 廣告

根據醫學會統計，國人常見的海外整形項目包括，赴韓國進行臉部與鼻部整形、到中國上海抽脂或隆鼻、前往泰國隆乳或抽脂。但海外醫美存在四大風險，包括低價攬客、直銷高抽成、使用未經審查針劑或儀器，以及醫療人員資格不一定合法。

邱正宏補充，韓國前幾年大罷工後，有抗議罷工的醫師轉往醫美診所從業，因此部分術式以低價提供；也有人赴中國接受醫美手術時，施作地點是在飯店或會議場地。

術後感染恐求助無門 醫學會推動「後送機制」

形體美容外科醫學會指出，近年返台求助的案例大幅增加，目前已與醫學中心合作，積極建立後送機制。形體美容外科醫學會理事長楊弘旭說明，「政府的後送系統目前是以手術類的為主，學會這次再加上注射類的，醫學中心目前是以長庚系統為主。」

在海外醫美風潮之下，民眾務必謹慎挑選醫美場所，避免術後發生感染等情形，得不償失。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

醫美失敗案例頻傳 衛福部研擬未來採「代位求償」機制

杜絕直美醫師！ 衛福部擬修法「無2年住院醫師訓練禁執行醫美」

醫美衍生事故健保擬不給付！將採「代位求償」專家：海外應同樣納入