出國隨身行李常超重？網紅「靠2招」10年沒被要求秤重

生活中心／張予柔報導



許多人旅行時，為了省下昂貴的行李托運費用、等候行李的時間，以及降低行李遺失風險，出國時選擇只帶一件隨身登機箱上機。然而，許多人往往忽略，多數航空公司對隨身行李同樣設有嚴格的重量與尺寸限制，一旦超標，不僅可能當場被要求加價，還可能被迫改為託運。近日，一名網紅分享自己長達十年「隨身行李從未被秤重」的秘訣，引發大批網友熱議。





TikTok創作者托瓦爾分享自己十多年來出國幾乎只帶登機箱，且從沒有在機場被要求秤重或刁難。（圖／翻攝自TikTok@xomelissatovar）

一名經常分享美妝、旅遊與生活日常的TikTok創作者托瓦爾（Melissa Tovar）近日上傳影片，公開自己的輕便旅行方法。她表示，自己十多年來出國幾乎只帶登機箱，而且從來沒有在機場被地勤要求秤重或刁難。關鍵就在於「提早線上報到」。托瓦爾指出，只要事先完成線上報到並取得登機證，抵達機場後便能直接前往安檢，不必經過報到櫃檯，自然也少了被地勤順手檢查、秤量隨身行李的機會。

托瓦爾也分享一套「分割戰術」的方法給攜帶2件行李的旅客。（圖／民視新聞資料照）

除了流程上的技巧，托瓦爾也分享一套「分割戰術」的方法，若旅客同時有需要託運的大型行李，又擔心隨身行李超重被一起檢查，可以暫時將登機箱交給同行友人保管，等自己完成託運手續後再取回，避免櫃檯人員一次看到兩件行李。她也坦言，這並非萬無一失，有些航空公司仍可能在登機口進行抽查，但她強調自己從未因此被抓包。

托瓦爾也分享，她會準備一個空枕套，把厚重衣物塞進去，當成隨身枕頭使用，完全不佔行李重量。（圖／民視新聞資料照）

在實際減重方面，托瓦爾則分享兩個小技巧。她表示，多數航空公司允許旅客攜帶枕頭等私人物品，因此她會準備一個空枕套，把厚重衣物塞進去，當成隨身枕頭使用，完全不佔行李重量。第二招則是「頸枕改造法」，將旅行頸枕內的填充物取出，改塞柔軟衣物，還能增加隱形收納空間。影片曝光後，吸引大批網友留言「我在返航時就被盯上了，超重行李被要求託運，但還好沒有額外付錢」、「我在登機口還是有被秤重」。也有不少旅客認同，提早完成線上報到、避開櫃檯檢查，確實是對抗行李重量規定的關鍵一步。





原文出處：出國隨身行李常超重？網紅公開10年「登機箱沒被要求秤重」關鍵2大秘訣

