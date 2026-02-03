出國難逃病毒侵襲！醫示警：日本流感升溫、韓國諾羅暴增

女星大S因流感併發肺炎病逝於日本，引發各界關注旅遊期間的健康風險。正值寒假與農曆年假出國旅遊旺季，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文提醒，許多民眾出國前只擔心行李超重、航班延誤，卻忽略最關鍵的健康風險，提醒民眾「出國不是變健康，你只是換了一種病毒中而已。」

東北亞常見流行病毒有哪些？

黃軒指出，東北亞地區如台灣、日本、韓國，冬、春季最常見的就是呼吸道病毒，包括A、B型流感、新冠病毒以及腺病毒，尤其機場與大眾運輸更是高風險場所。

日本近期因寒流與降雪影響，流感疫情再度升溫，根據疾管署最新消息，日本疫情已經連續3週上升，全國病例數約為6.3萬例，較前1週新增2萬例，病患以A型流感為主，不過B型流感病例也逐漸上升中，當局呼籲民眾落實勤洗手及佩戴口罩等防護措施。

除呼吸道病毒外，黃軒提醒腸胃道病毒同樣不可輕忽。疾管署署長羅一鈞指出，近期韓國諾羅病毒疫情升溫，旅客應避免食用未充分煮熟的生蠔與海鮮貝類等生食，並勤洗手、注意飲食衛生以降低感染風險。幼童、長者及免疫力較弱族群要特別注意，症狀可能較為嚴重，此外，輪狀病毒也是兒童腹瀉主因之一。

至於神經與兒童相關病毒像是腸病毒，台灣、中國、韓國夏秋較多案例，麻疹病毒則是會出現零星群聚，另外，漢他病毒雖然較少見，但在容易接觸鼠類環境像是中國東北、蒙古、韓國還是要特別注意。

東南亞旅遊「防蚊」比防疫重要

不同旅遊地區潛藏的病毒風險各異，東北亞以呼吸道與腸胃道病毒為主，東南亞則須特別留意蚊媒傳染病，例如登革熱、茲卡病毒以及日本腦炎病毒。登革熱是幾乎所有東南亞國家、全年都會有的風險，茲卡病毒則是孕婦要特別注意，日本腦炎病毒則是針對鄉村、長住或戶外活動者而言風險較高。

此外，還要特別注意腸胃病毒像是諾羅，尤其生食或街邊飲食恐成為關鍵風險，常見的呼吸道病毒在東南亞也是要留意。至於較少見的禽流感、尼帕病毒，有接觸活禽的旅客要特別注意。黃軒也提醒在東南亞地區旅遊，「防蚊」比防疫更重要。

最後，黃軒呼籲民眾出國前先了解當地流行疾病，落實口罩、洗手與防蚊措施，返國後若在2至21天內出現發燒、腹瀉或關節痛，務必主動告知醫師旅遊史，才能及早診斷與治療。