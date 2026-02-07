出國高峰 機捷清晨5點就發車

為迎接春節連假出國旅運高峰，桃園捷運公司提前部署疏運與安全整備作業，規畫於2月12日至22日推出「台北往機場特早直達加班車」，最早為5點發車，提供清晨出國旅客更充裕的交通選擇。另外桃捷公司與桃園市捷運警察隊7日舉行跨單位反恐維安模擬演練，營運調度危安應變全面到位。

過去機場捷運清晨時段最早班次為6點，為因應春節期間早班機旅客需求，桃捷公司於去年春節期間加開5點及5點30分班次，獲得旅客好評，今年也同步將春節期間5點30分班次納入常態營運。

桃捷公司指出，因應今年早班機旅運需求再度提升，桃捷公司規畫於115年2月12日至22日，連續11天加開5點班車，自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，並於5點41分抵達A13機場第二航廈。因兼顧沿線居民生活品質，部分路段減速以降低音量，行駛時間約41分鐘。

桃捷公司表示，為配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於4點30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到4點30分，A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於5點開站。

另外7日凌晨桃捷公司與捷運警察隊舉行反恐維安模擬演練，模擬車站內突發火災及犯罪事件，演練項目涵蓋火災應變、旅客疏散、列車運轉變更及跨單位通報應變等，約有40人投入演練，透過實地模擬全面檢視春節疏運期間的安全防護與即時處置能力，強化跨單位協調應變機制。