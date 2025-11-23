出國「不辦網路」掀論戰 網友狂推1功能：超好用

生活中心／王靖慈報導

出國不買網路是省錢嗎？ 一名女網友近日分享了男友「出國奇葩行為」，指男友從不購買網路卡，只用免費Wi-Fi，即使兩人同遊國外，男友依然沒買，快最後原PO才幫忙下單網路卡，讓她感到十分無奈。





女網友在Dcard閒聊版發文表示另一伴出國都不買網路。（圖／翻攝自Dcard）





一名女網友21日在Dcard上發文，她稱自己另一半出國從來不買網路卡，並表示另一半抵達目的地後，才會使用家人的熱點，或是當地免費網路，讓她傻眼表示：「每次他跟家人、朋友出國都只會跟我說早安晚安。」她還透露，上個月兩人單獨出國旅遊時，她主動詢問才知道男友根本沒買網卡，最終仍是她無奈地幫忙下單解決。文末她也不解的向網友們發問：「有人的另一半也是這樣嗎？」

原PO表示另一半出國都是使用家人的熱點，或是當地免費網路。（示意圖／Pexels）









網友於底下留言猜測原PO另一半行為，有不少網友認為用網路看地圖找路挺重要，但也有認為出國確實並不需要隨時隨地上網。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，有網友表示：「其實真的還好阿…大部分男生出國又不會連直播或IG限動，也不會無止盡的打卡」、「交通發達的國家不辦沒差」、「他可能覺得難得出國清淨了，辦網卡還會收到一堆訊息很煩吧」，但另外有網友也驚嘆：「好強喔！都不用google map喔」、「他是不知道怎麼買還是覺得不需要啊」、「網路是為了查資料查路線跟翻譯，假設都不用這些功能，那我佩服⋯」，因此就有網友分析：「離線地圖可以先下載，不辦其實沒差，用GPS仍可定位」、「我和朋友一起出國，對方真的沒在用google map，直接拿著實體地圖就能找到路」，認為即使沒有網路，旅遊依然行得通。

原文出處：女友曝另一半「出國無網路」玩整天僅回2句！內行人揭密1功能：不辦也沒差

