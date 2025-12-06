出國「做指甲、帶吹風機」非必備！她點名「這1支」才是王道：沒它很躁鬱

網友建議出國前一定要剪指甲，甚至攜帶指甲剪，否則渾身不對勁。示意圖／photoac

許多人在出國前，為了讓整趟旅程呈現「最完美狀態」，不僅花費時間金錢治裝、剪燙髮、美甲，甚至進行一堂深層美容保養；不過一名網友就點出，出國前「光療指甲、接睫毛」等行為是過去才會做的事情，現在則必須確認是否已剪指甲、有無攜帶胃藥。

一名網友在社群分享，以前的自己出國時必備「光療指甲、接睫毛」，現在則是必須確認「指甲有剪、胃藥有帶」，貼文一出引起大批網友共鳴。

一派網友指出「剪指甲真的中肯到極致」，無奈「每次出國第1天指甲必斷」、「指甲分岔超級痛」、「我出國久一點就很驚慌指甲跟妖怪一樣長」，笑說如果沒剪「會很躁鬱」、「出國化妝包裡面還會放指甲刀」；更有網友表示只要忘記攜帶指甲剪，就會在當地購買，如今「已經買了8支指甲刀了」，宛如紀念品蒐集。

另外也有網友點出，不只出國，只要出門「超過2天」，就要攜帶包括酸痛貼布或噴霧、感冒發燒藥品、ok蹦、萬用軟膏，以及有排便困擾之酵素等；還有資深旅遊者提醒，以前出國會建議帶吹風機，現在則是要帶「血壓計」，引起討論。



