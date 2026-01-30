出國、出遊前一定要準備！藥師列「旅行必備藥清單」沒帶恐壞行程

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞指出，常見的狀況像是腹瀉、便秘、消化不良、暈車暈船、頭痛或是小感冒等，若能在出發前做好自我用藥的準備，便可及時處理，讓你安心遊玩，盡興而歸。

牢記基本用藥6原則 避免造成身體傷害

一、不服用來路不明或他人提供的藥物。

二、注意藥品的保存條件，避免高溫、潮濕或陽光直射。旅遊地區的極端天氣型態，可能影響藥品的保存方式，應和藥師確認藥品適宜的儲存溫度。不需冷藏的藥品應放置在陰涼乾燥的小背包內，避免直射太陽，搭飛機時應置於隨身行李，以防在高空中的溫度變化。需隨身攜帶的藥品，尤其是緊急用藥像是氣喘吸入劑或硝化甘油，在旅途中應置於隨身小旅行包，以備緊急需要，避免遺失。

三、出發前應確認藥品於保存期限內，且無變質或變色。

四、旅遊藥品成分盡量以曾經服用過的成分為佳，以免造成副作用或藥物過敏。

五、出國旅遊需留意各國對藥品攜帶的法規限制，以免觸法。

六、兒童、孕婦、長者及特殊身體狀況，如洗腎病人更需謹慎，出發前應諮詢醫師或是藥師。

完善用藥準備 安心出遊、健康返家

一、個人慢性病用藥：

若本身有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、甲狀腺疾病等慢性病，務必攜帶足量藥品，且建議準備比實際行程多3至5天的藥量，以防行程延誤或突發狀況。藥品應保留原包裝與藥袋，並標示姓名與用法，出國旅遊者更建議攜帶醫師處方或診斷證明，以備通關或海外就醫所需。

另外，應把現在正在使用藥品的名稱、用法、用量以及藥物過敏史列成清單隨身攜帶，當在旅遊當地發生藥品短缺需要購買，或是必須在當地就醫時，便能依照這份資料作為參考。

二、腸胃道用藥：

旅途中飲食變化大，容易出現腹瀉、便秘、消化不良或胃痛等問題。建議攜帶止瀉藥（如：吸附型或抑制腸蠕動之藥物）、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥。若前往衛生條件較不穩定的地區，可準備口服電解質粉，以預防或改善腹瀉造成的脫水。腹瀉若伴隨高燒或血便，應立即就醫，不宜自行長期服藥。

三、感冒與發燒止痛藥：

氣候變化、長時間搭乘交通工具或作息不規律，容易引發感冒症狀。可準備退燒止痛藥（如：乙醯胺酚、布洛芬）、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥等。需避免同時服用多種含有類似成分的感冒藥，以免藥物過量造成肝腎負擔。

四、過敏與皮膚用藥：

旅途中可能接觸花粉、塵蟎、昆蟲叮咬或不熟悉的食物，進而引發過敏反應。建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。若曾有嚴重過敏史，應遵照醫師指示攜帶急救藥物。第一代口服抗組織胺藥物較容易發生嗜睡之副作用，若需自行開車者應避免使用。對於蚊蟲叮咬，也可準備防蚊液及舒緩紅腫的外用藥品。

五、外傷基本急救用藥：

旅行中難免有擦傷、割傷或扭傷情況，建議準備優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏以及簡易彈性繃帶。還可攜帶肌肉痠痛貼布或消炎止痛藥膏，以減緩旅途中不適。

六、特殊用途藥品：

容易暈車、暈船者，可事先服用止暈眩藥。鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時至一小時服用，但青光眼、前列腺肥大或是腸蠕動不佳的族群，請諮詢藥師選擇適用成分。搭乘長途飛機者，可攜帶人工淚液預防眼睛乾澀。前往高山地區，可依醫師指示準備高山症預防藥物。出國至流行病區前，也應諮詢醫師或藥師是否需要施打疫苗或預防性用藥。

