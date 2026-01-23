出國「藥吃完了」怎麼辦？藥師教「提前準備1清單」買藥就醫更便利

寒假到來，正值旅行旺季，但旅途中若出現身體不適，不僅可能延誤行程，也容易掃興。藥師提醒，旅客可提前準備個人藥品，善用6點基本用藥原則，以便及時應對。最好在出發前1～2週，攜帶個人用藥清單諮詢藥師，並依據旅遊地點、天數及自身健康狀況準備所需藥品，確認服用劑量、方式及注意事項。











北市聯醫和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞表示，旅行出遊能讓身心放鬆，但旅途中也出現身體不適，常見症狀包括：腹瀉、便秘、消化不良、暈車暈船、頭痛或輕微感冒等。若能在出發前做好個人用藥準備，就能及時應對不適，安心遊玩，盡興而歸。

廣告 廣告





旅遊用藥6原則更安心



許筑鈞說明，民眾出國旅遊時，可掌握以下基本用藥原則：

確保藥品來源：不服用來路不明或他人提供的藥物。 注意藥品的保存條件：避免高溫、潮濕或陽光直射。旅遊地區的極端天氣型態，可能影響藥品的保存方式，應和藥師確認藥品適宜的儲存溫度。不需冷藏的藥品應放置在陰涼乾燥的小背包內，避免直射太陽，搭飛機時應置於隨身行李，以防在高空中的溫度變化。需隨身攜帶的藥品，尤其是緊急用藥像是氣喘吸入劑或硝化甘油，在旅途中應置於隨身小旅行包，以備緊急需要，避免遺失。 出發前應確認藥品於保存期限內：無變質或變色。 避免不熟悉的藥品：旅遊藥品成分盡量以曾經服用過的成分為佳，以免造成副作用或藥物過敏。 留意藥品法規限制：出國旅遊需留意各國對藥品攜帶的法規限制，以免觸法。 應先諮詢藥師：兒童、孕婦、長者及特殊身體狀況，如洗腎病人更需謹慎，出發前應諮詢醫師或是藥師。





常見6類旅行用藥及應變事項



另外，針對旅遊可能需要的常見用藥，許筑鈞也列出以下幾類藥品種類及注意事項，方便民眾在出遊前提早準備，以及在旅行當地緊急應變：

1. 個人慢性病用藥

若本身有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、甲狀腺疾病等慢性病，務必攜帶足量藥品，且建議準備比實際行程多3～5天的藥量，以防行程延誤或突發狀況。藥品應保留原包裝與藥袋，並標示姓名與用法，出國旅遊者更建議攜帶醫師處方或診斷證明，以備通關或海外就醫所需。

此外，應把現在正在使用藥品的名稱、用法、用量以及藥物過敏史列成清單隨身攜帶，當民眾在旅遊當地發生藥品短缺需要購買，或是必須在當地就醫時，便能依照這份資料作為參考。

2. 腸胃道用藥

旅途中飲食變化大，容易出現腹瀉、便秘、消化不良或胃痛等問題。建議攜帶止瀉藥（如：吸附型或抑制腸蠕動之藥物）、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥。若前往衛生條件較不穩定的地區，可準備口服電解質粉，以預防或改善腹瀉造成的脫水。腹瀉若伴隨高燒或血便，應立即就醫，不宜自行長期服藥。

3. 感冒與發燒止痛藥

氣候變化、長時間搭乘交通工具或作息不規律，容易引發感冒症狀。可準備退燒止痛藥（如：乙醯胺酚、布洛芬）、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥等。需避免同時服用多種含有類似成分的感冒藥，以免藥物過量造成肝腎負擔。

4. 過敏與皮膚用藥

旅途中可能接觸花粉、塵蟎、昆蟲叮咬或不熟悉的食物，進而引發過敏反應。建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。若曾有嚴重過敏史，應遵照醫師指示攜帶急救藥物。

第一代口服抗組織胺藥物較容易發生嗜睡之副作用，若需自行開車者應避免使用。對於蚊蟲叮咬，也可準備防蚊液及舒緩紅腫的外用藥品。

5. 外傷基本急救用藥

旅行中難免有擦傷、割傷或扭傷情況，建議準備優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏以及簡易彈性繃帶。還可攜帶肌肉痠痛貼布或消炎止痛藥膏，以減緩旅途中不適。

6. 特殊用途藥品

容易暈車、暈船者，可事先服用止暈眩藥。鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時～1小時服用，但青光眼、前列腺肥大或是腸蠕動不佳的族群，請諮詢藥師選擇適用成分。搭乘長途飛機者，可攜帶人工淚液預防眼睛乾澀。

若前往高山地區，可依醫師指示準備高山症預防藥物。出國至流行病區前，也應諮詢醫師或藥師是否需要施打疫苗或預防性用藥。





旅行前1～2週諮詢藥師



許筑鈞表示，完善的用藥準備是安心旅遊的重要後盾。正確選擇、攜帶與使用藥品，不僅能預防突發狀況，也能在身體不適時即時處理，讓旅程更加安全、順利又愉快，但若身體極度不適，還是應該盡速尋求醫療協助。

許筑鈞建議，民眾在出發前1～2週，攜帶個人用藥清單諮詢藥師，依照旅遊地點、天數與個人健康狀況準備藥品，並確認服用劑量、服用方式及注意事項，以期安心出遊，健康返家。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

忘記吃藥怎麼辦？馬上補吃「恐吞2倍藥量」！藥師教你簡單1招應對

流感與感冒不同！醫揭最佳用藥時機是「這時候」：錯過恐擴散染全家



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為出國「藥吃完了」怎麼辦？藥師教「提前準備1清單」買藥就醫更便利