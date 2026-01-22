出國「藥吃完」怎麼辦？藥師：慢性病藥要多帶3到5天份

旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中若出現腹瀉、暈車、頭痛或感冒等身體不適，不僅延誤行程更令人遊興全無。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞提醒，出發前做好用藥準備，便可及時處理突發狀況。

出發前做好用藥準備，便可及時處理突發狀況。（示意圖／Pexels）

許筑鈞提供六點基本用藥原則，包括不服用來路不明或他人提供的藥物、注意藥品保存條件避免高溫潮濕或陽光直射、確認藥品在保存期限內且無變質變色、旅遊藥品成分盡量以曾經服用過的為佳以免造成副作用或藥物過敏、出國旅遊需留意各國對藥品攜帶的法規限制以免觸法，以及兒童、孕婦、長者及洗腎病人等特殊身體狀況更需謹慎，出發前應諮詢醫師或藥師。

許筑鈞表示，旅遊地區的極端天氣可能影響藥品保存，應和藥師確認藥品適宜的儲存溫度。不需冷藏的藥品應放置在陰涼乾燥的小背包內避免直射太陽，搭飛機時應置於隨身行李。緊急用藥像是氣喘吸入劑或硝化甘油，在旅途中應置於隨身小旅行包以備緊急需要。

緊急用藥像是氣喘吸入劑或硝化甘油，在旅途中應置於隨身小旅行包以備緊急需要。（示意圖／Pixabay）

針對個人慢性病用藥，許筑鈞指出，若有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、甲狀腺疾病等慢性病，務必攜帶足量藥品，且建議準備比實際行程多3至5天的藥量，以防行程延誤或突發狀況。藥品應保留原包裝與藥袋並標示姓名與用法，出國旅遊者更建議攜帶醫師處方或診斷證明以備通關或海外就醫所需。

許筑鈞建議，旅途中飲食變化大容易出現腹瀉、便秘、消化不良或胃痛等問題，應攜帶止瀉藥、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥。若前往衛生條件較不穩定的地區，可準備口服電解質粉以預防或改善腹瀉造成的脫水。腹瀉若伴隨高燒或血便應立即就醫。氣候變化、長時間搭乘交通工具或作息不規律容易引發感冒症狀，可準備退燒止痛藥、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥等，需避免同時服用多種含有類似成分的感冒藥以免藥物過量。

容易暈車、暈船者可事先服。用止暈眩藥，鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時至一小時服用。（圖／Freepik）

許筑鈞提醒，容易暈車、暈船者可事先服用止暈眩藥，鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時至一小時服用，但青光眼、前列腺肥大或腸蠕動不佳的族群請諮詢藥師選擇適用成分。旅途中可能接觸花粉、塵蟎、昆蟲叮咬或不熟悉的食物進而引發過敏反應，建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。旅行中難免有擦傷、割傷或扭傷情況，建議準備優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏以及簡易彈性繃帶。

許筑鈞表示，完善的用藥準備是安心旅遊的重要後盾，但若身體極度不適還是應該盡速尋求醫療協助。建議民眾在出發前一至兩週，攜帶個人用藥清單諮詢藥師，依照旅遊地點、天數與個人健康狀況準備藥品，並確認服用劑量、服用方式及注意事項。

