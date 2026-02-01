出國1個忙別幫「親人也不行」！過來人曝慘痛經驗 一票苦主秒點頭

一名網友近日在社群平台分享出國時遇到的行李糾紛。（示意圖／方萬民攝）

一名網友近日在社群平台分享出國時遇到的行李糾紛，提醒大家「不要替他人托運行李，也不要為了行李額度將不確定物品放在自己名下」。當事人表示，他原本為侄子托運行李，結果在韓國仁川機場安檢時被攔下，經過近半小時的檢查、拆封與拍照後，才發現行李內竟裝有侄子在樂天超市買的玩具手槍。

原PO在社群平台Threads透露，雖然海關人員態度禮貌，整個過程沒有造成實質損失，卻仍讓他感到不悅，認為應該由購買者本人負責，直言「台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課」。他坦言，如果早知道會出現此情況，就不會幫侄子一家掛行李。

廣告 廣告

貼文曝光後引發網友熱議，留言中不乏提醒與經驗分享。不少人表示「千防萬防，防不了自己人」、「真的應該讓侄子一家被帶去小房間」、「之前從東京回台時，看過有人因行李超重請路人幫忙，路人還真的答應」。

此外，也有苦主分享類似經驗，提醒大家借出行李箱後務必再次檢查，否則可能藏有危險物品。他表示，自己曾將手提行李箱借給長輩使用，結果對方在夾層內放入水果刀，使用過後忘記拿出，害他在過海關時被攔下，造成極大驚慌。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

嘻小瓜紅包6600元遭酸「全場最少」 Lulu心疼還原兩人對話