出團糾紛未解又傳積欠車款？ 蕭女母親：沒欠錢.幫朋友牽線

基隆昨(23)日有車行業者發聲指控，日前遭提告詐騙旅行團費的蕭姓女子，不只有出團爭議，還積欠購買遊覽車的尾款，不只從9月拖欠到11月都沒還，最近還說有匯款50萬元，但業者經查根本沒有入賬，討不到最後尾款，也讓業者滿是無奈，實際致電，蕭姓女子母親表示女子不是欠錢的人，是牽線給朋友認識，至於旅費的款項，今天晚上會全數歸還。

一輛遊覽車後方綁著鞭炮，在鞭炮聲中，一路從車庫往前開到馬路上，慶祝遊覽車順利完成交車儀式，不過23日卻有車行業者指控，交車後被拖欠尾款至今，當事業者林先生說：「她說她有業務的需要，來跟我們買靠行車，你要買靠行車沒關係，因為大家朋友信任，我現在車子先讓你開去，可是到後面你一而再再而三，一拖再拖跟我說有匯款了，可是錢都沒有收到，(尚欠)總金額付款包含發票是50萬。」

指名一位蕭姓女子，欠錢不還一拖再拖，因為對方7月份就訂下這輛遊覽車，一直到9月第一次匯款300多萬元，才成功交車，沒想到最後的尾款，蕭姓女子以「貸款下不來」，從9月一路拖欠到11月，這段期間蕭姓女子，就連打電話也連繫不上，直到業者23日PO文控訴後才連繫上，當事業者林先生說：「我再打給她，她就跟我說我再忙，等一下再說就掛掉了。」

而不只業者，急打電話討錢，也想追回錢的還有他們...，民眾圍著打電話，電話同樣打也打不通，民眾圍滿桌子，你一言我一句，桌子上還擺滿旅遊相關文件，他們原定這個月7日，跟團同一位蕭姓女子的旅行團，要到日本東北旅遊，但對方前一天突然告知，日本有熊出沒取消出團，造成26位民眾行程泡湯，經查旅行社根本就沒訂機票，22日提告要討回總計97.5萬元旅費。

當事女子的母親24日發聲回應，蕭姓女子母親說：「可能是忘了訂票，我們會全部退還給客人，除了他們有刷卡，一定是要負擔手續費這樣子而已，其他我們全數都退。」至於尚欠的遊覽車尾款，蕭姓女子媽媽則表示，蕭姓女子母親說：「我女兒也是受害者，她牽線結果人家現在是找我女兒，我女兒也是跟車主跟他講說，他要怎麼處理，結果他車主原來說他要處理，現在他也不處理。」爭議事件一波未平一波又起，雙方各執一詞，究竟誰欠錢怎麼還，持續攻防。

