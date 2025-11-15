出團「和男老闆同房」 女領隊愣：旅行社潛規則？

一名在旅行社擔任領隊的女網友表示，出團前看到領隊資料，發現上面註明她和客戶男老闆睡同一間房間，當下立刻向主管反映不妥，沒想到主管卻說為了節省經費，出團有時候會擠一下，且多數同事也認為正常。原PO質疑「請問是旅行社的問題，還是這就是旅行社的潛規則？」貼文掀起熱議，一票網友勸她快離職，「正常的旅行社不可能這樣」。

該名網友日前在臉書社團「靠北旅遊業」發文指出，出團前看到領隊資料，上面註明她和客戶男老闆睡同一間房，讓她當傻眼，原PO詢問主管，主管則回覆，這次提供給司機、領隊的房間價格比較高，出團偶爾會擠一下。

原PO坦言，可以接受擠一下，但她是女生，老闆是男生，怎麼能安排在同間房；不過詢問同事，同事卻覺得正常，稱旅行社出去帶團就是會這樣。原PO質疑，「這是旅遊業的潛規則嗎？旅行社這樣很正常？」

貼文引發許多討論，網友紛紛留言，「女領隊不可能和男客人同房」、「正規的公司還沒聽過有領隊男女混房的」、「從業30多年沒聽過這種事情」、「必須拒絕，別說旅遊業，正常公司出差也絕對不會異性同房。」

一票網友也勸原PO快逃，「不要接這團，而且趕快離開這家公司，正常的旅行社不可能這樣」、「快離職，這間旅行社太奇怪了，絕對有問題。」

